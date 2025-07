Voici en premier le LG UltraWide 34WQ75C-B.

L’écran IPS UltraWide incurvé de 34 pouces en résolution QHD (3440 x 1400 pixels, format 21:9) offre un espace de travail étendu, idéal pour le multitâche.

Grâce à sa compatibilité HDR10 et à une couverture sRGB de 99 % (typique), il restitue des couleurs riches et fidèles, tout en prenant en charge des niveaux de luminosité précis pour une expérience visuelle plus immersive et réaliste.

La connectique est simplifiée grâce au port USB Type-C : un seul câble suffit pour transférer des données, afficher du contenu ou recharger vos appareils jusqu’à 90 W, le tout avec une connexion stable et fiable.

Le moniteur intègre également deux haut-parleurs de 7 W compatibles MAXXAUDIO, une technologie de traitement sonore développée par Waves qui optimise la qualité audio pour offrir un son plus riche, clair et immersif.

Retrouvez le LG UltraWide 34WQ75C-B à 287,54 € au lieu de 449,99 € (prix officiel), soit une remise de 36 % sur Amazon en ce moment.





Les modèles suivants sont également en promotion :

Et ne ratez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec imprimante 3D Anycubic Kobra 3 Max, enceinte colonne Focal Theva N3 et smartphone realme 14 5G ou encore notre guide spécial box fibre haut de gamme.