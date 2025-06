Voici tout d'abord le AOC 27G15N.

Doté d'une dalle VA en résolution Full HD (1920 x 1080), il offre un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms (GtG), garantissant une réactivité optimale et une réduction significative du flou de mouvement.

Le moniteur intègre la technologie Adaptive Sync, assurant une synchronisation parfaite entre la carte graphique et l'écran pour éliminer les déchirures d'image et les saccades. La compatibilité HDR10 enrichit les visuels avec des couleurs plus vives et un meilleur contraste, tandis que la couverture de 99 % de l'espace colorimétrique sRGB et 93 % de DCI-P3 garantit une reproduction fidèle des couleurs.

Conçu pour le confort, le 27G15N dispose d'un pied ajustable en inclinaison et est compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm. Les technologies Flicker-Free (anti-scintillement) et Low Blue Mode (réduction de la lumière bleue) réduisent également la fatigue oculaire lors des sessions prolongées.

Côté connectivité, il est équipé d'un port HDMI 2.0 et d'un DisplayPort 1.4.

Retrouvez l'AOC 27G15N à 95 € au lieu de 104,24 € en ce moment sur Amazon.



Les modèles AOC suivants sont également disponibles en réduction en ce moment :

