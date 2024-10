On commence avec le moniteur de jeu incurvé KTC H32S17F.

Cet écran incurvé de 32 pouces avec une courbure de 1500R offre une résolution Full HD (1920 x 1080) couplée à une couverture colorimétrique DCI-P3 de 98 % et sRGB de 125 %, pour des images aux couleurs riches. Grâce à la prise en charge de la technologie HDR10, le H32S17F atteint une luminosité de 350 cd/m² et un contraste de 3500:1, offrant des détails précis et des images claires.

Équipé d'un panneau HVA, il améliore la clarté des mouvements et la réactivité visuelle, tout en proposant un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz. De plus, grâce à la compatibilité FreeSync et G-Sync, vous bénéficiez d'un gameplay fluide sans déchirure ni saccades.

L'écran dispose de deux ports HDMI 2.0 et d'un DisplayPort 1.4, permettant des résolutions élevées et des taux de rafraîchissement rapides.

Le H32S17F intègre une technologie anti-scintillement et un mode faible lumière bleue. Son support inclinable vous offre la possibilité d'ajuster facilement l'angle, tandis que la compatibilité VESA 100 x 100 mm vous permet de monter l'écran au mur.

L'écran est également doté de fonctionnalités spécifiquement conçues pour le gaming, telles que Crosshair, FPS Counter et Black Stabilizer.

Le KTC H32S17F est en réduction à 189,99 € grâce au code 8YX2KHJN sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.





Voici les autres modèles KTC disponibles en promotion sur Geekbuying en ce moment :

