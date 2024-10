On commence avec le pack Redmi Note 13 256 Go + Redmi Buds4 Active.

Le Redmi Note 13 dispose d'un écran AMOLED Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et d'un double haut-parleur compatible Dolby Atmos.

Équipé du puissant processeur Snapdragon 685 en 6nm, il intègre également un appareil photo principal de 108MP à ultra-haute résolution, complété par un triple module photo.

Certifié IP54, il est protégé contre la poussière et les éclaboussures.

Un chargeur rapide de 33W est inclus, permettant une recharge complète en seulement 70 minutes.

Les écouteurs sans fil Redmi Buds4 Active sont dotés d'un haut-parleur dynamique de 12nm offrant des basses puissantes pour une qualité sonore optimale. L'appairage est rapide et simple grâce à Google Fast Pair.

La connexion est stable et sans latence grâce au Bluetooth 5.3.

Avec l'étui de charge, bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à 28 heures, et en seulement 10 minutes de charge, profitez de 110 minutes d'écoute. La protection IPX4 garantit une résistance contre la pluie et la sueur.

Le pack Redmi Note 13 256 Go + Redmi Buds4 Active est proposé en ce moment à 209,99 € au lieu de 250,99 €, soit une remise de 16 % chez Boulanger. Pour information, les prix officiels s'élèvent à 251,90 € pour le smartphone et 29,99 € pour les écouteurs.

On passe maintenant à la sonnette vidéo sans fil Ring (nouveau modèle).

Bénéficiez d'une qualité vidéo HD 1440 x 1440 avec vision nocturne couleur, ainsi que d'un format vidéo en plan moyen offrant une vue plus large.

La sonnette vidéo vous permet de voir qui se trouve sur votre propriété dès que quelqu'un appuie sur la sonnette ou qu'un mouvement est détecté. Personnalisez les zones que vous souhaitez masquer de la vue et de l'enregistrement en définissant des zones de confidentialité.

Une fonctionnalité Réponses rapides vous permet de sélectionner un message pré-enregistré pour répondre à votre porte lorsque vous ne pouvez pas le faire vous-même.

Avec la fonctionnalité Notifications de personnes, recevez uniquement des alertes en cas de détection humaine. Les notifications de colis vous informent également lorsqu'une livraison est détectée à votre porte.

L'application Ring vous permet de connecter, configurer et contrôler tous vos appareils où que vous soyez. La sonnette dispose d'une batterie intégrée qui reste en place même lors de la recharge.

Les fonctionnalités de base telles que les notifications en temps réel, la vidéo en direct et l'audio bidirectionnel sont incluses gratuitement sur tous vos appareils compatibles dès leur activation. Souscrivez à l'abonnement Ring Protect (vendu séparément) pour enregistrer, visionner et partager les moments manqués (essai gratuit de 30 jours inclus).

Cette nouvelle version possède une batterie intégrée avec une plus longue autonomie et un outil de retrait pour faciliter la recharge.

La nouvelle version de la sonnette vidéo Ring est en promotion à 59,99 € au lieu de 99,99 €, soit une remise de 40 % sur Amazon.



Et enfin, voici la montre connectée Garmin Venu 2S - 40 mm Silver avec bracelet gris.

La montre dispose d’un écran AMOLED de 1,10 pouce et son autonomie peut atteindre jusqu'à 10 jours en mode montre connectée.

Le suivi de santé comprend l'analyse du sommeil, le comptage des pas, la mesure de la fréquence cardiaque au poignet ainsi que le suivi du stress, de la respiration et la fonction Body Battery.

La montre intègre un GPS et plus de 25 modes sportifs tels que la marche, le yoga, le HIIT, la course à pied, le golf, le vélo et la natation.

Les fonctions connectées incluent la gestion des appels et SMS, Garmin Pay, le stockage de musique compatible avec Spotify, Deezer et Amazon Music ainsi que la détection d'incidents avec assistance.

Retrouvez la montre connectée Garmin Venu 2S modèle 40 mm Silver avec bracelet gris à 207,01 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 48 % sur Amazon.

