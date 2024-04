Commençons avec le PC portable Asus VivoBook Pro 15 OLED S3500.

Il est doté d'un écran OLED de 15,6 pouces avec une résolution Full HD et une luminosité de 600 nits avec une gamme de couleurs étendue de 100% DCI-P3.



On trouve un processeur Ryzen 7 5800H et une carte graphique RTX 3050 avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR6.

Le PC intègre 16 Go de RAM DDR4 et un stockage SSD de 512 Go, la suppression du bruit par l'IA pour le microphone ou encore des haut-parleurs signés Harman Kardon.

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0, il assure également une connectivité sans fil rapide et stable.

L'Asus VivoBook Pro 15 OLED S3500 est en promotion à 649,99 € au lieu de 899,99 €, soit une remise de 27% sur Cdiscount. La livraison est gratuite.





