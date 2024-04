Commençons avec le HONOR Magic V2.

Le HONOR Magic V2 est un smartphone pliable équipé d'écrans OLED intérieur et extérieur de 7,92 pouces et 6,43 pouces respectivement, tous deux offrant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est alimenté par un processeur Snapdragon 8 Gen 2 octa-core associé à un GPU Adreno 740.

Il intègre 16 Go de RAM et 512 Go de stockage ainsi que la SuperCharge 66 W.

Son système de caméra triple à l'arrière comprend un objectif grand angle de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), un ultra-grand angle de 50 MP et un téléobjectif de 20 MP également équipé de OIS. À l'avant, il dispose d'un appareil photo de 16 MP.

Le Magic V2 est compatible avec le WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, le WiFi Direct, le Bluetooth 5.3 et les systèmes de positionnement GPS, AGPS, GLONASS, BeiDou et Galileo.

Jusqu'au 25 avril, le HONOR Magic V2 est à 1 499,90 €, soit une remise de -500 € avec le code AFRV225 ou AV2500. Vous sont également offerts :

Une enceinte Bluetooth Marshall STANMORE III d'une valeur de 399 €,

Un service de protection pendant 6 mois contre les dommages à l'écran d'une valeur de 119,80 €,

Une coque noire pour HONOR Magic V2 si vous prenez la version noire seulement.

Livraison gratuite sous 1 à 2 jours ouvrés.



Passons au Samsung Galaxy A54 5G 128 Go.

Il présente un écran Super AMOLED FHD+ de 6,4 pouces 120 Hz avec une palette de couleurs étendue de 16,7 millions de teintes.

Le smartphone intègre 8 Go de RAM et 128 Go de ROM, et sa batterie de 5 000 mAh offre jusqu'à 2 jours d'autonomie.

Son processeur est un Exynos 1380 à 8 cœurs pouvant atteindre 2,4 GHz.

Doté d'un capteur principal de 50 MP avec stabilisation, le Galaxy A54 capture des photos nettes même dans des conditions de faible luminosité. Il est également équipé d'un capteur ultra grand angle de 12 MP, d'un appareil photo frontal de 32 MP et d'un objectif macro de 5 MP.

Certifié IP67 pour la résistance à l'eau et à la poussière, il est conçu pour résister aux éléments. De plus, avec le son Dolby Atmos, vous bénéficiez d'une expérience audio immersive.

Le A54 propose également la charge rapide 25 W.

Le Samsung Galaxy A54 5G 128 Go est à 233,10 € avec le code WODF30 ou ODFW30 sur AliExpress avec la livraison offerte. Il avait été lancé à 500 €.



Enfin, terminons ce top 3 avec la trottinette électrique KuKirin G2 PRO.

Dotée d'un moteur DC sans balais de 800 W et d'une batterie de 48,1 V / 15 Ah, elle peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h et offre une autonomie maximale de 50 km.

Les pneus de 9 pouces en caoutchouc assurent une conduite confortable et stable sur tous les terrains.

Avec deux freins à disque, la trottinette garantit un freinage efficace et fiable et assurant une dissipation thermique optimale.

Le système d'absorption des chocs avant et arrière, avec ses ressorts d'amortisseur intégrés, réduit les vibrations et prolonge la durée de vie de la trottinette.

La G2 PRO est également équipée d'un siège amovible.

La KuKirin G2 PRO est au prix de 519 € avec le code HAPPY30 sur Rakuten (prix officiel 699 €). Livraison gratuite de Pologne sous 3 à 7 jours ouvrés.



À découvrir également sur GNT :