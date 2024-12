Voici tout d'abord l'écran PC gaming 4K LG Ultrafine 27UQ750-W.AEU.

Compatible avec la norme VESA DisplayHDR 400, il garantit une luminosité éclatante et des contrastes profonds, pour une immersion totale dans vos contenus HDR.



Équipé d'une dalle VA couvrant 95 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, le moniteur délivre des couleurs précises et réalistes, tout en proposant de larges angles de vision.

Son port USB Type-C multifonction permet d'afficher des vidéos en 4K, de transférer des données et de recharger vos appareils jusqu'à 90 W, le tout avec un seul câble.



Pour des performances colorimétriques optimales, utilisez l'étalonnage matériel avec le logiciel LG Calibration Studio et profitez pleinement du spectre étendu et de la précision chromatique offerts.

Pour encore plus de flexibilité, l'écran peut être pivoté en mode vertical.

L'écran PC gaming 4K LG Ultrafine 27UQ750-W.AEU est en ce moment au prix de 359,99 € sur Amazon, soit une remise de 38 % par rapport à son prix de référence de 579,99 €.

On continue avec les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds2 Pro.

Ils délivrent un son à 360° d’une grande fidélité et offrent la possibilité d’ajuster le niveau de réduction du bruit jusqu’à 99 %.

Grâce à leur détection vocale intelligente, les écouteurs basculent automatiquement de la réduction active du bruit au mode son ambiant dès qu'une voix est perçue. Ils réduisent alors le volume de votre musique et dirigent le microphone vers l’interlocuteur.

La fonction Auto Switch permet une transition fluide entre vos appareils : si vous recevez un appel pendant que vous utilisez votre tablette, les écouteurs transfèrent automatiquement l’audio vers votre téléphone, puis se reconnectent à la tablette une fois l’appel terminé.

Retrouvez les Samsung Galaxy Buds2 Pro en noir à 99,99 € au lieu de 229,99 € (prix officiel), soit une remise de 56 % sur la boutique Orange.





Enfin, on termine avec le smartphone OPPO Reno11 F 5G 256 Go.

Il est équipé d'un écran OLED 2,5D flexible de 6,7 pouces offrant un milliard de couleurs et des transitions ultra-fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s'adapte aussi automatiquement à la luminosité pour un confort visuel optimal, que ce soit en plein soleil ou dans l'obscurité.

L'appareil photo principal ultra-net de 64 MP capture les moindres détails avec une précision exceptionnelle. Grâce à l'algorithme de retouche de portrait alimenté par l'IA, vos photos bénéficient d'une amélioration subtile qui sublime la beauté naturelle tout en atténuant les imperfections.

La charge rapide SUPERVOOC 67W, combinée à des optimisations matérielles et logicielles pour réduire la consommation d’énergie, permet de recharger complètement le smartphone en 48 minutes.

Équipé d'une plateforme 5G performante et économe en énergie, le Reno11 F embarque un processeur octa-core MediaTek Dimensity 7050 de 6 nm, offrant des performances fluides et rapides.

Avec sa certification IP65, il résiste également à la poussière et aux éclaboussures.

Le OPPO Reno11 F est proposé en vert à 239 € au lieu de 259 €, soit une remise de 8 % sur Amazon.





