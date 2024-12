On commence avec l'aspirateur laveur sans fil Eureka NEW400.

Il combine aspiration, essuyage et lavage pour un résultat impeccable. Grâce à des technologies avancées d'autopropulsion, brossage, grattage et récupération des eaux sales (avec une efficacité de plus de 90 %), vos sols restent secs, propres et sans taches.

Sa tête flexible et sa direction pivotante vous permettent de nettoyer les zones difficiles d'accès.

L'aspirateur offre une fonction d'autonettoyage : maintenez simplement un bouton enfoncé pendant 3 secondes, et la brosse effectue un rinçage intensif grâce à un système d'eau courante. Il est également doté d'un réservoir d'eau propre de 600 ml et d'un réservoir d'eau sale de 400 ml et offre jusqu'à 30 minutes d'autonomie.

Le NEW400 détecte automatiquement lorsque le réservoir d'eau sale est plein et s'arrête pour éviter tout débordement. Par ailleurs, il se met en pause si vous le laissez en position verticale, garantissant une sécurité optimale pendant son utilisation.

Retrouvez l'aspirateur Eureka NEW400 à 139,99 € au lieu de 199 € (prix officiel), soit une remise de 30 % sur Amazon.



D'autres aspirateurs sans fil Eureka affichent une remise en ce moment sur Amazon, notamment :

