Voici tout d'abord l'écran PC gaming Asus ROG STRIX XG27ACS.

Doté d'une dalle IPS de 27 pouces IPS, il offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Grâce à sa technologie Fast IPS, l'écran combine la qualité d'image des dalles IPS avec la rapidité des TN, offrant des couleurs éclatantes et des angles de vision larges. Sa luminosité de 350 cd/m² et son contraste de 1000:1 assurent des images vives et des noirs profonds.

Equipé de la technologie G-Sync, le moniteur synchronise parfaitement l'affichage avec votre carte graphique, évitant les décalages et améliorant la fluidité.

L'écran PC gaming Asus ROG STRIX XG27ACS est en ce moment en promotion à 249,99 € au lieu de 299,99 €, soit une remise de 17 % sur Boulanger avec livraison standard offerte.



On continue avec l'aspirateur balai sans fil Dreame Z30.

Il offre une aspiration de 310 AW grâce à son moteur TurboMotor haute vitesse, tournant à 150 000 tr/min pour un nettoyage en profondeur, ainsi qu'une autonomie pouvant aller jusqu'à 90 minutes.

Le Z30 est équipé d'un filtre HEPA 14 qui capture 99,99 % des particules jusqu'à 0,1 μm, y compris la poussière et les virus. Les filtres HEPA 14 assurent un haut niveau de filtration et sont souvent utilisés dans des environnements nécessitant une qualité d'air très élevée.

L'aspirateur propose des fonctionnalités intelligentes telles que la détection de poussière, le réglage automatique de l'aspiration et le suivi en temps réel des performances.

La mini-brosse motorisée, dotée d'une conception anti-enchevêtrement, élimine efficacement les poils, la poussière et les débris sans abîmer les surfaces délicates.

Grâce à la technologie CelesTect, la brosse multisurface et la brosse à rouleau doux illuminent les zones à nettoyer, révélant la poussière invisible sur les tapis et sols durs.

Retrouvez l'aspirateur balai sans fil Dreame Z30 au prix de 445,60 € au lieu de 519 €, soit une remise de 14 % sur Amazon. À noter que son prix officiel s'élève à 599 €.

Enfin, on termine avec l'enceinte Bluetooth Harman Kardon Go + Play 3.

Elle intègre un système audio trois voies et un caisson de basses de 5 pouces, offrant un son clair et des basses profondes.

Connectez jusqu'à deux appareils Bluetooth simultanément, et laissez l'enceinte s'adapter automatiquement à la taille de la pièce, pour un paysage sonore optimal quel que soit l'environnement.

L'enceinte est dotée d'un écran tactile en verre trempé, d'une grille en fil de polyester et d'une poignée en aluminium pour un transport facile. Elle assure une autonomie de 8 heures et dispose également d'un port USB.

L'enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 est disponible en noir sur Amazon à 289,99 € au lieu de 349,99 € (prix officiel), soit une remise de 17 %. On peut également la trouver au même prix en gris sur la Fnac.



