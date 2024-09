On commence avec le mini PC BMAX B5 A Pro.

Il est équipé d'un processeur Ryzen 7 5825U, atteignant des fréquences maximales de 4,5 GHz, ainsi que d'un GPU AMD Radeon offrant des performances graphiques solides et permettant de gérer aisément les jeux exigeants.

Le mini PC prend en charge un affichage triple avec DP, HDMI et Type-C en 4K à 60 Hz.

Ses 16 Go de RAM peuvent être étendus jusqu'à 64 Go et on trouve un SSD de 512 Go pour le stockage.

Il supporte le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0 et intègre également un port RJ45.

Vous pouvez trouver en ce moment le mini PC BMAX B5 A Pro sur Geekbuying à 294,99 € grâce au code 92LCIDBW et avec livraison gratuite depuis l'UE.



Et voici quelques autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

