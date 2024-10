Voici tout d'abord l'écran PC incurvé Acer Nitro XZ340CUHbiiphx.

Ce moniteur de 34 pouces au format ultra-large 21:9 offre une résolution QHD (3440 x 1440 px), un taux de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de réponse de 1 ms (VRB).

Il est équipé d'une dalle VA avec un contraste impressionnant de 100 millions : 1, offrant des noirs profonds et des couleurs éclatantes, avec une luminosité de 250 cd/m² et la prise en charge de 16,7 millions de couleurs.

Pour une synchronisation parfaite entre votre carte graphique et le moniteur, la technologie AdaptiveSync est intégrée, évitant ainsi les déchirements d'image lors des phases d'action rapides.

L'écran PC incurvé Acer Nitro XZ340CUHbiiphx est en promotion à 249,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 28 % sur Cdiscount avec livraison offerte.





Et voici quelques autres remises intéressantes pour aujourd'hui :

Brosse à dents électrique Xiaomi T700 EU à 69,99 € soit -30% + coupon supplémentaire de -15 € pour les nouveaux clients (plusieurs réglages de puissance, vibrations à haute fréquence, brins DuPont Staclean, écran LED intelligent, personnalisation via l'application, batterie longue durée)





Souris sans fil Xiaomi Mouse Lite à 9,99 € soit -50% (transmission sans fil 2,4 GHz, conception légère, capteur de précision 1 000 dpi)

