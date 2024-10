Voici tout d'abord l'iPad Air M2 Wi-Fi 2024 - 256 Go.

Il est doté d'un écran Liquid Retina haute résolution de 11 pouces et d'une puissante puce M2. Son CPU, GPU et Neural Engine sont jusqu’à 50 % plus rapides que la génération précédente.

iPadOS est conçu pour une utilisation intuitive : passez d’une application à l’autre, écrivez facilement avec votre doigt, l’Apple Pencil ou le trackpad du Magic Keyboard, tout en profitant d’une fluidité inégalée.

L’iPad Air est doté d’un appareil photo arrière et d’une caméra avant avancés, parfaits pour capturer des images en 4K, réaliser des appels vidéo ou numériser des documents en toute simplicité.

Il supporte le WiFi 6E et la 5G.

L'iPad Air M2 Wi-Fi 2024 - 256 Go est proposé par un vendeur pro sur Rakuten à 679,99 € au lieu de 849 €, soit une remise de 19 % avec livraison gratuite. Il s'agit d'un modèle international avec adaptateur UE inclus.

On passe maintenant à l'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE.



Elle propose un volume d'impression de 220 x 220 x 250 mm et intègre des fonctionnalités avancées telles que le nivellement automatique, une extrudeuse à entraînement direct, un double axe Z, des doubles rails linéaires sur l'axe Y ainsi qu'un système automatisé de chargement et déchargement du filament.

L'imprimante peut atteindre une vitesse de 250 mm/s, avec une mise à niveau automatique et une précision allant jusqu'à 0,1 mm. Elle offre la possibilité de reprendre une impression après une interruption et est équipée d'une carte mère 32 bits silencieuse.

L'extrudeuse directe Sprite assure une impression fluide avec une variété de filaments, y compris les matériaux flexibles comme le TPU.

L'imprimante est également dotée d'un capteur de force qui ajuste automatiquement le décalage Z pour garantir une première couche impeccable.

L'interface utilisateur affiche de manière claire le processus de nivellement et les paramètres d'impression. Le double axe Z, synchronisé par une courroie de distribution de haute qualité, assure des impressions stables et précises.

L'imprimante 3D Creality Ender-3 V3 SE est disponible à 155,48 € grâce au code 8OFFHALLOWEEN sur Tomtop avec livraison gratuite depuis l'Allemagne. À noter que son prix de base s'élève à 239 €.

Enfin, on termine notre top 3 avec l'écran PC gaming Koorui 27E3QK.

Ce moniteur IPS de 27 pouces offre un temps de réponse de 1 ms (OD), un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une résolution QHD.

Le support HDR et sRGB à 100 % (typ.) garantit des couleurs réalistes, tandis que la couverture DCI-P3 à 90 % vous permet d'apprécier pleinement les graphismes de vos jeux.

Le moniteur est équipé de deux ports HDMI (2.0), d’un port DisplayPort (1.4) et d’une sortie casque. L’HDMI (v2.0) permet une résolution maximale de 1080P à 240Hz ou 1440P à 144Hz, tandis que le DisplayPort (v1.4) atteint 1440P à 240Hz.

Profitez d'un jeu sans distractions grâce à AdaptiveSync, qui élimine presque toutes les saccades et interruptions, pour des mouvements fluides même dans les jeux à haute résolution et à rythme rapide.

Retrouvez l'écran PC gaming Koorui 27E3QK à 299,99 € au lieu de 379,99 €, soit une remise de 21 % sur Amazon.



