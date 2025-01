On commence avec un focus sur le Z-Edge UG30.

Plongez dans des sessions de jeu sans compromis grâce à un temps de réponse ultra-rapide de 1ms et un taux de rafraîchissement de 200Hz. La technologie Adaptive Sync intégrée élimine pratiquement les problèmes de déchirement d'écran, de saccades et de latence d'entrée. Profitez des modes FPS, RTS et réticule intégrés pour un avantage compétitif, ainsi que d'une lumière pulsée dynamique placée à arrière du moniteur.

Ce moniteur de 27 pouces utilise une technologie VA avancée offrant une profondeur de couleur de 8 bits, une palette de 16,7 millions de couleurs et une couverture de 99 % de l'espace sRGB (NTSC 72 %). Ces caractéristiques garantissent des couleurs riches et des détails précis. Les fonctions anti-scintillement et lumière bleue réduite protègent vos yeux pendant les longues sessions d'utilisation.

Le format HDR10 sublime les contrastes en améliorant les zones claires et sombres. Avec une résolution UWFHD de 2560 x 1080 et un ratio 21:9, bénéficiez d'images détaillées et d'un champ de vision élargi. La courbure 1500R amplifie cette immersion en élargissant encore votre perspective visuelle.

L'écran propose deux entrées HDMI 2.0 (200Hz) et une entrée DisplayPort 1.2 (200Hz), assurant une connectivité polyvalente avec vos appareils. Un port audio est également inclus.

Le design presque sans bordure offre une vue élargie et favorise les configurations multi-écran sans interruption. L'inclinaison ajustable de -5° à 15° s'adapte à vos préférences, et la compatibilité VESA (100 x 100 mm) permet un montage mural pratique.

Retrouvez l'écran gaming Z-Edge UG30 à 234,99 € avec le coupon à cocher sur Amazon. Pour information, son prix officiel s'élève à 249,99 $, soit environ 242 €.





