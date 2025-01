On commence avec la caméra d'action Insta360 Ace Pro.

Dotée d’un capteur 1/1,3" et d’une puce IA 5nm, l’Ace Pro capte davantage de lumière pour une qualité d’image exceptionnelle. Elle est la première caméra d’action à intégrer une puce IA avancée gravée en 5 nm, optimisant les performances du capteur. Résultat, des images lumineuses et détaillées, même en faible éclairage, avec une réduction intelligente du bruit grâce à la puissance de l’intelligence artificielle.

Équipée d’un écran tactile rabattable de 2,4", idéal pour cadrer vos prises sous tous les angles, l’Ace Pro bénéficie également de l’expertise de Leica, assurant des visuels d’une clarté et d’une précision inégalées.

Capturez des ralentis fluides en 4K à 120 ips et bénéficiez d’un rendu vibrant grâce à l’Active HDR. Le mode PureVideo révolutionne les prises de vue nocturnes avec une réduction du bruit assistée par IA et une plage dynamique améliorée.

Avec un système de montage magnétique ingénieux, passez facilement d’un accessoire à l’autre. L’Ace Pro propose également la pause d’enregistrement, le contrôle gestuel, le zoom de précision, et plus encore. L’IA intégrée crée automatiquement des vidéos prêtes à être partagées via l’application Insta360.

Affrontez les environnements extrêmes grâce à la stabilisation FlowState, qui élimine les secousses, et à une conception robuste : étanchéité jusqu’à 10 m et résistance au froid jusqu’à -20°C.

La caméra d'action Insta360 Ace Pro est disponible à 243 € grâce au code FRCD30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France. Pour information, son prix officiel s'élève à 479,99 €.

On continue avec la manette sans fil Turtle Beach Victrix Pro BFG (blanc).

Jouez en mode sans fil sur votre console grâce au dongle USB ou connectez la manette avec le câble inclus pour des performances optimales en tournoi, offrant des réactions encore plus rapides.

Profitez d’une conception modulaire permettant une configuration entièrement personnalisée, incluant un module gauche réversible, un module droit standard, un module Fightpad à 6 boutons, 4 sticks interchangeables, 4 guides de joystick différents et 4 boutons arrière mappables pour une réactivité accrue.

Les gâchettes d’embrayage brevetées offrent 5 points d’arrêt ainsi qu’un mode déclenchement rapide pour une précision optimale. Ajustez les commandes selon vos besoins, avec le remappage des boutons, la configuration des gâchettes, le réglage des zones mortes et bien plus encore grâce à l’application gratuite Victrix Control Hub disponible sur PC.

Retrouvez la manette sans fil Turtle Beach Victrix Pro BFG en blanc à 148,80 € au lieu de 165,36 €, soit une remise de 10 % sur Amazon. À savoir que Turtle Beach indique un prix de base de 199,99 € pour ce modèle sur son site.



Enfin, on termine avec la montre connectée Amazfit GTS 2.

Elle est dotée d’un design incurvé sans cadre et d’un écran AMOLED couleur de 1,65 pouce toujours actif.

Activez l’un des 90 modes sportifs disponibles et, une fois votre entraînement terminé, la montre génère un rapport détaillé. Vous pouvez également consulter ces rapports dans l’application mobile pour améliorer continuellement votre plan d’entraînement.

La montre vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque, votre niveau de SpO2, la qualité de votre sommeil et votre stress. Le système de santé PAI convertit toutes ces données en un score unique et intuitif, permettant ainsi une meilleure compréhension de votre état physique.

Répondez aux appels directement via Bluetooth, réglez des alarmes et des minuteries, consultez la météo et contrôlez vos appareils domestiques connectés. Il vous suffit de lever le poignet et de demander à Alexa.

Vous pouvez contrôler la musique de votre smartphone directement depuis la montre via Bluetooth et transférer entre 300 et 600 chansons grâce à son espace de stockage local de 3 Go.

Vous pouvez obtenir la montre connectée Amazfit GTS 2 à 52,08 € au total avec les deux codes 6X7JN8281JWC ET CDFR03 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la Pologne. À noter que son prix de référence s'élève à 129,90 €.



