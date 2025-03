On commence avec l'écran PC gaming Koorui 24E4.

Ce moniteur 24 pouces Full HD au format 16:9 est équipé d’une dalle VA offrant un contraste dynamique de 20 000 000:1 et une couverture colorimétrique DCI-P3 de 85 %. Grâce à des couleurs riches et des transitions fluides, il garantit une reproduction visuelle éclatante et des détails précis.

Profitez d’un gameplay ultra-fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 165 Hz, offrant une réactivité optimale. Son temps de réponse MPRT de 1 ms réduit le flou de mouvement et améliore la clarté des scènes rapides (165 Hz via DisplayPort 1.2 et HDMI 1.4 limité à 144 Hz).

Éliminez le tearing, le stuttering et le lag grâce à la technologie AdaptiveSync, garantissant une fluidité parfaite sans ghosting ni artefacts.

Doté de multiples ports, dont 2 HDMI (v1.4) et 1 DisplayPort 1.2, ainsi qu’une sortie audio, le moniteur est compatible avec un montage VESA 75 x 75 mm (support non inclus). Son inclinaison réglable de -5° à 15° vous permet également d’ajuster l’angle.

Retrouvez l'écran PC gaming Koorui 24E4 en promotion à 115,99 € au lieu de 149,99 €, soit une remise de 23 % sur Amazon.



On continue avec la barre de son 3.1 JBL Cinema SB550.

Avec une sortie de 250 W et la technologie Dolby Audio intégrée, profitez d’un son puissant et enveloppant pour une expérience digne du cinéma.

Le caisson de basses sans fil délivre des basses profondes et dynamiques sans encombrer votre espace.

Grâce au Bluetooth intégré, écoutez votre musique depuis n’importe quel appareil mobile avec un son riche et des basses intenses.

Connectez facilement la barre de son via HDMI ARC ou câble optique pour une restitution audio claire et immersive.

La barre de son 3.1 JBL Cinema SB550 est en ce moment à 149,99 € au lieu de 229,99 €, soit une réduction de 35 % sur Amazon.



Enfin, on termine ce top 3 avec les écouteurs Bluetooth Samsung Galaxy Buds3 Pro.

Découvrez une réduction active du bruit adaptative qui s’ajuste en temps réel à votre environnement pour une immersion optimale. Avec Galaxy AI, bénéficiez d’un traducteur instantané pour une communication sans barrières.

L’égaliseur intelligent et l’ANC adaptatif, avec une réduction de bruit personnalisable jusqu’à -33 dB, offrent un son équilibré et immersif, tout en vous permettant d’activer un mode son environnant ajustable pour rester conscient de ce qui se passe autour de vous.

Grâce à leurs haut-parleurs 2 voies – un woofer dynamique de 10,5 mm et un tweeter planar de 6,1 mm – profitez d’un son riche et détaillé. Trois microphones et une unité de traitement vocal (VPU) assurent une captation claire et naturelle de votre voix.

Les capteurs intégrés (accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope, pavé tactile) optimisent l'utilisation avec une détection intelligente et un contrôle précis.

Certifiés IP57, les Buds 3 Pro vous accompagnent partout, quelles que soient les conditions.

Passez facilement d’un appareil à l’autre grâce à la détection automatique de port et à la fonction Auto Switch, compatible avec votre smartphone, tablette, montre ou TV. Easy Pairing simplifie la connexion, tandis que SmartThings Find vous permet de localiser vos écouteurs, même hors de leur boîtier.

Les Samsung Galaxy Buds3 Pro sont disponibles en argent à 149,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 25 % sur Rakuten avec livraison gratuite.

Pour rappel, leur prix officiel s'élève à 249,99 €.

Les écouteurs sont également disponibles en pack avec SmartTag 2 à 199,99 € sur la Fnac pour les adhérents.

Et pour l'achat des Galaxy Buds3 Pro jusqu'au 30 avril, Samsung vous rembourse 30 € (offre valable jusqu'au au 14 mai).

