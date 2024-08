On commence avec la tablette PC 2-en-1 Ninkear T40.

Passez facilement du mode tablette au mode ordinateur portable grâce au clavier détachable.

La tablette est équipée d'un écran IPS de 14 pouces d'une résolution de 1920 x 1200 pixels et embarque un processeur Intel N100 pour un multitâche fluide.

Avec une interface USB-C complète, elle prend en charge la transmission audio, vidéo et de données, ainsi que la charge rapide PD. La batterie de 38 Wh assure une gestion de l'alimentation optimisée et une autonomie pouvant atteindre 6 heures.

La T40 intègre également 16 Go de RAM LPDDR5 et un SSD de 512 Go, ainsi que 4 haut-parleurs stéréo.

La tablette PC 2-en-1 Ninkear T40 est proposée à 379 € avec le code 8XFUDGTT sur Geekbuying et livrée gratuitement depuis l'UE.



D'autres articles sont à prix réduit en ce moment, à savoir :

Batterie externe Baseus 20000mAh 100W à 67,99 € avec le code OX5IK6X9





Écran portable Asus Zenscreen OLED MQ13AH à 318,67 € soit -26% (et prix officiel 459 €) (13,3" OLED FHD, alimentation via USB-C / Micro HDMI, 100% DCI-P3, 1 ms, HDR 10, anti-scintillement, faible lumière bleue, rapport de contraste 100 000 : 1, détection automatique de l'orientation, étui pliable Smart Case)

