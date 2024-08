On commence avec les nouveaux Samsung Galaxy Buds 3.

Ils ont été conçus pour s'adapter parfaitement à votre oreille et vous font profiter d'une excellente qualité sonore.

Équipés d'un nouveau haut-parleur de 11 mm et d'un diaphragme amélioré, les écouteurs prennent en charge des formats allant jusqu'à 24 bits et 96 kHz grâce au Samsung Seamless Codec (SSC), vous offrant une expérience sonore riche et détaillée. Avec la technologie Audio 360, plongez dans une immersion sonore réaliste.

Galaxy AI vous assiste dans vos conversations, en vous fournissant la traduction directement sur votre smartphone Samsung Galaxy compatible ou dans vos écouteurs.

Profitez de 5 heures d'écoute en continu avec la réduction active de bruit, et jusqu'à 24 heures avec l'étui de recharge.

Les Samsung Galaxy Buds 3, lancés à 179,99 €, peuvent être obtenus à 89 € chez Boulanger avec :

Le code BUDS3,





Les 30 € de bonus rachat en ramenant vos anciens appareils en magasin jusqu'au 31 août (sélectionnez "retrait en magasin" au moment de l'achat),





en ramenant vos anciens appareils en magasin jusqu'au 31 août (sélectionnez "retrait en magasin" au moment de l'achat), Les 30 € de remise immédiate si vous rejoignez gratuitement le Club, Club+ ou Club Infinity.

On passe maintenant à l'écran mobile Titan Army V32D4U Pro.

Il s'agit d'un écran portable 4K de 32 pouces doté de roues omnidirectionnelles. Fonctionnant sous Android 11, il offre la possibilité de passer facilement entre les modes tablette et TV, vous permettant ainsi de profiter d'une interface plus grande ou de le connecter à un appareil externe pour l'utiliser comme un moniteur.

Son design permet une transition fluide entre plusieurs modes d'utilisation sans nécessiter de support de bureau, d'hôte externe ou d'alimentation électrique. Avec un support pour stylet passif ou actif, il peut également servir de tableau blanc électronique.

Équipé du chipset octa-core SoC MT8195 et d’une mémoire RAM de 8 Go accompagnée de 128 Go de stockage interne, le Titan Army V32D4U Pro offre des performances fluides, vous permettant de multitâcher et jouer à des jeux de manière fluide.

Grâce à une batterie lithium-ion de 14,8 V et 9 800 mAh, le moniteur peut fonctionner jusqu'à 4 heures en continu. Il prend en charge plusieurs méthodes de connexion, notamment le Miracast pour la diffusion sans fil, les connexions HDMI et USB Type-C.

L'écran intègre également des haut-parleurs de 10 W, un microphone à réduction de bruit qui capte clairement la voix jusqu'à 5 mètres ainsi qu'une caméra magnétique de 8 MP assurant des prises de vue nettes et permettant des ajustements de position faciles. Regardez des films, écoutez de la musique, passez des appels ou participez à des vidéoconférences sans avoir besoin d'autres équipements audio ou vidéo.

L'écran propose plusieurs options de réglage, notamment l'inclinaison, le pivotement et l’ajustement de la hauteur jusqu'à 20 cm. Grâce à la détection de gravité, l'affichage s'ajuste automatiquement en fonction de l'orientation de l'écran.

L'écran mobile Titan Army V32D4U Pro est proposé à 869,99 € avec le code TUTTOV32 sur Geekbuying et livraison gratuite depuis la Pologne.



Enfin, on termine notre top 3 avec la trottinette électrique Xiaomi 4 Pro 2nd Gen.

Avec un cadre en alliage d'aluminium de qualité aérospatiale, elle offre à la fois légèreté et durabilité exceptionnelle.

Dotée d'une puissance nominale de 400 W (pouvant atteindre 1000 W), la trottinette peut gravir des pentes jusqu'à 22 % tout en offrant une conduite fluide et confortable sur tous types de terrains. Elle assure une autonomie allant jusqu'à 60 km grâce à sa batterie Li-ion de 10 000 mAh (468 Wh) ainsi qu'une vitesse maximale de 25 km/h.

Le système intelligent de gestion de la batterie (BMS) surveille en permanence l'état de la batterie et applique six mesures de protection contre les surcharges, décharges excessives, surchauffes et surintensités.

Les pneus de 10 pouces, élargis de 54 mm à 60 mm, offrent une meilleure absorption des chocs et une plus grande capacité d’air, améliorant ainsi l'adhérence et la stabilité.

Le frein à tambour sur la roue avant et l’E-ABS sur la roue arrière travaillent ensemble pour réduire la distance de freinage, augmentant ainsi la sécurité, tandis que l’énergie cinétique générée lors du freinage et de la glisse est convertie en énergie électrique, prolongeant ainsi l’autonomie de la trottinette.

Le feu arrière s’allume automatiquement avec le phare, et vous pouvez également configurer le feu arrière pour qu’il reste allumé via l’application Mi Home / Xiaomi Home. Grâce à l'application, vous pouvez aussi accéder à des informations sur l’état, la batterie et le kilométrage ou encore verrouiller le moteur.

Les clignotants haute intensité certifiés E-Mark s’activent instantanément en appuyant sur le bouton de virage, accompagnés d’une sonnerie pour avertir les piétons et les véhicules, assurant ainsi des virages en toute sécurité.

Retrouvez la trottinette électrique Xiaomi 4 Pro 2nd Gen en promotion à 468,99 € sur Cdiscount avec livraison gratuite. Pour information, ce modèle de deuxième génération avait été lancé il y a quelques mois à 549 €.

