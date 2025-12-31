EDF a classé le 31 décembre 2025 comme jour Rouge pour son offre Tempo. Pour près de 900 000 abonnés, le prix du kilowattheure sera multiplié par plus de quatre en journée, imposant une sobriété énergétique drastique pour le réveillon du Nouvel An et suscitant de vives réactions parmi les consommateurs concernés.

Lancée dans les années 90, l'offre Tempo d'EDF repose sur un principe simple mais exigeant : moduler le prix de l'électricité selon la tension sur le réseau national.

Le calendrier est divisé en jours Bleus (très avantageux), Blancs (intermédiaires) et jours Rouges (extrêmement chers). Ces 22 jours Rouges, concentrés en hiver, visent à inciter les consommateurs à réduire drastiquement leur usage lors des pics de froid.

L'annonce de placer l'un de ces jours un 31 décembre va logiquement créer des complications pour les clients alors que le froid s'installe sur l'Hexagone, faisant grimper la consommation d'électricité.

Un tarif dissuasif au pire moment ?

Concrètement, le 31 décembre 2025, le prix de l'électricité passera à 0,6468 € le kilowattheure entre 6h et 22h, contre seulement 0,1494 € lors d'un jour Bleu. C'est une multiplication par plus de quatre qui transforme chaque geste du quotidien en calcul financier. Préparer le repas du réveillon au four ou chauffer la maison devient soudain un luxe.

Sur les réseaux sociaux dédiés, la colère gronde contre la décision d'EDF. De nombreux abonnés dénoncent un choix de date pénalisant, arguant qu'il est difficile de réduire sa consommation un jour de fête.

Certains menacent même de changer de fournisseur, se sentant pris au piège par une offre dont la contrainte l'emporte sur l'avantage économique initial.

Chasse au gaspillage et sobriété forcée

Ces journées rouges agissent comme un révélateur de nos consommations invisibles. Le chauffage électrique, les plaques de cuisson, le four et même le ballon d'eau chaude deviennent les principaux postes de dépense à maîtriser. Une simple quiche cuite au four peut rapidement coûter plusieurs euros rien qu'en énergie.

A gauche, consommation électrique en France au 30 décembre 2025, à droite consommation électrique au 30 décembre 2024 (source : RTE)

Au-delà des gros appareils, c'est le « talon de consommation » qui est mis en lumière : ces quelques centaines de watts consommés en permanence par les box internet, décodeurs TV en veille et autres chargeurs branchés. Si cette consommation de fond est négligeable en temps normal, elle peut représenter une somme non négligeable sur une seule journée Rouge.

Quelles alternatives pour passer le cap ?

Pour les foyers équipés, le chauffage au bois devient la solution évidente, reléguant les radiateurs électriques au silence. En cuisine, c'est l'occasion de redécouvrir des techniques de cuisson basse consommation ou de préparer les plats à l'avance, pendant les heures creuses de la nuit précédente. La contrainte pousse à l'ingéniosité.

À plus long terme, certains envisagent des solutions pour gagner en autonomie. Les panneaux solaires permettent de gommer une partie de la consommation journalière, même en hiver. Les batteries de stockage, nomades ou solaires, offrent quant à elles la possibilité de stocker de l'électricité achetée la nuit à bas prix pour la restituer pendant les heures pleines. L'équation économique de ces investissements devient soudain plus pertinente.

Si cet épisode du 31 décembre met en lumière les aspects les plus contraignants de l'offre Tempo, il pose aussi une question plus large sur notre rapport à l'énergie.

Reste à voir si cette expérience de sobriété forcée incitera les consommateurs à repenser durablement leurs habitudes ou si elle signera un désaveu pour ce type de contrat à effacement.