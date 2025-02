L'Egypte vient de vivre un moment historique avec la découverte d'une nouvelle tombe royale dans la vallée des Rois, un événement qui n'avait pas eu lieu depuis la mise au jour du tombeau de Toutankhamon en 1922.

Cette fois-ci, c'est la sépulture longtemps recherchée du pharaon Thoutmosis II qui a été révélée au monde, marquant ainsi une avancée majeure dans le domaine de l'égyptologie.

La vallée des Rois, située sur la rive ouest du Nil à Louxor, n'avait pas livré de secrets aussi importants depuis un siècle. C'est une équipe d'archéologues égyptiens, dirigée par Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, qui a réussi cet exploit. La découverte de la tombe de Thoutmosis II est d'autant plus remarquable qu'elle intervient dans un contexte où les grandes découvertes archéologiques se font de plus en plus rares.

Thoutmosis II revient à la vie

Trouver une tombe royale dans ce site prestigieux est un événement qui n'était plus arrivé depuis 100 ans et constitue l'aboutissement d'un travail de longue haleine mené par les égyptologues.

Thoutmosis II, dont le règne se situe au début de la XVIIIe dynastie (vers 1492-1479 avant J.-C.), est un pharaon relativement peu connu de l'histoire égyptienne. Son règne, bien que court, a été marqué par des campagnes militaires importantes et des constructions notables. La découverte de sa tombe pourrait apporter un éclairage nouveau sur cette période de l'Égypte antique et sur la vie de ce souverain.

Tombeau de Toutankhamon (credit : Wikipedia, CC BY-SA 3.0)

Le mystère entourant la localisation de la sépulture de Thoutmosis II a longtemps intrigué les égyptologues. Contrairement à d'autres pharaons de sa dynastie, sa tombe n'avait jamais été identifiée avec certitude, ce qui rendait cette découverte d'autant plus attendue et significative pour la communauté scientifique.

Une tombe royale, un joyau à mettre en valeur

La mise au jour de cette tombe royale ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche archéologique et historique. Les premiers examens de la sépulture laissent présager des découvertes importantes.

Les scientifiques peuvent espérer découvrir de nouveaux textes et messages hyéroglyphiques, des détails sur les objets et rites funéraires et des informations sur le règne de ce roi de l'Ancienne Egypte.

Les découvertes attendues auront potentiellement un impact international en fonction de l'état de ce qui y sera mis au jour. Le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien a d'ores et déjà annoncé que des dispositions seraient prises pour permettre au public de découvrir ce nouveau trésor archéologique, une fois les travaux de recherche et de préservation achevés.

Représentation de Thoutmosis II (Wikipedia / JMCC1)

La découverte d'une tombe royale intacte après plus de 3000 ans soulève également des questions cruciales sur la préservation de ce patrimoine unique. Les autorités égyptiennes, conscientes de l'importance de cette découverte, ont immédiatement mis en place des mesures de protection pour éviter tout pillage ou dégradation du site.

Les experts en conservation devront relever le défi de préserver les artefacts et les structures de la tombe, tout en permettant son étude approfondie. Cette tâche délicate nécessitera l'utilisation de technologies de pointe et la collaboration de spécialistes internationaux pour garantir la pérennité de ce trésor archéologique pour les générations futures.