Avec les trois nouveaux réacteurs nucléaires relancés ces derniers jours, la réserve de puissance électrique est remontée pour la première fois à 40 GW grâce aux 40 réacteurs désormais actifs (sur 56) juste avant l'hiver.

Deux autres réacteurs, Tricastin 1 et Gravelines 3, devraient achever leurs travaux de maintenance cette semaine et ajouter quelques GW d'énergie nucléaire supplémentaire d'ici la fin du mois.

Toutefois, EDF s'attend au redémarrage de trois réacteurs supplémentaires ce mois-ci, un peu moins que les 5 initialement prévus, ce qui maintient le scénario prudent avec vigilance renforcée.

Passage au-dessus de 80 GW de consommation en pic

Cette remontée arrive à temps alors que le froid restera vif sur la France cette semaine encore, avec des pics de consommation d'électricité dépassant désormais les 80 GW.

RTE, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, garde son indicateur EcoWatt en vert au moins jusqu'à mercredi et un premier passage à l'orange pourrait survenir en fin de semaine.

L'entrée dans la période des fêtes de fin d'année devrait se passer sans trop de difficultés et c'est plutôt en janvier, avec la reprise de l'activité, que le réseau électrique risque d'atteindre ses limites.

Les réserves de gaz diminuent

En attendant, le froid plus vif de ces derniers jours commence à entamer les réserves de gaz. Alors qu'elles étaient quasiment au maximum des capacités, elles sont désormais redescendues à 92%, contre 97% il y a une semaine.

Cette fonte rapide des réserves de gaz sera à surveiller durant tout l'hiver, les capacités des autres moyens de production étant limitées. Le parc nucléaire fournit un peu plus de 50% de l'électricité, l'hydraulique 19% et le gaz 13%. Eolien et solaire ne comptent actuellement que pour 3% chacun de la production.

Pour le moment, tout est sous contrôle et EDF a récemment souligné la baisse de consommation d'électricité de 10% chez les entreprises comme dans les foyers, ce qui contribuera à faciliter le cap des pics de consommation les plus vifs de l'hiver.