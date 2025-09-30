Après les rumeurs, c'est désormais officiel. L'éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA) annonce avoir conclu un accord définitif pour son acquisition par un consortium d'investisseurs. Entièrement en numéraire, l'opération valorise l'entreprise à environ 55 milliards de dollars.

Le consortium est composé du fonds souverain saoudien PIF, du fonds d'investissement Silver Lake et d'Affinity Partners, la société fondée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump.

La transaction, qui devrait être finalisée au premier trimestre 2027, met fin à la cotation publique d'EA et marque un tournant pour l'un des piliers historiques du secteur.

Les détails financiers de la transaction

L'accord propose aux actionnaires d'EA une somme de 210 dollars par action, ce qui représente une prime significative de 25 % par rapport au cours de l'action.

Cette acquisition se positionne comme le plus grand rachat par endettement (LBO) d'une société privée en numéraire de l'histoire.

Le financement se compose d'un apport en fonds propres d'environ 36 milliards de dollars de la part du consortium, incluant la participation existante de 9,9 % du PIF, et d'une dette de 20 milliards de dollars engagée par JPMorgan Chase.

Anthousiasme de rigueur (pour le moment)

Le consortium voit cette acquisition comme une opportunité pour " accélérer l'innovation et la croissance pour construire le futur du divertissement ".

Actuel patron d'Electronic Arts, Andrew Wilson restera en poste : " Ensemble, avec nos partenaires, nous allons créer des expériences transformatrices pour inspirer les générations à venir. Je suis plus enthousiaste que jamais quant à l'avenir que nous construisons. "

Les nouveaux partenaires prévoient " d'investir massivement pour faire croître l'entreprise ". Le siège social de l'entreprise restera à Redwood City, en Californie.

Après le rachat d'Activision Blizzard

Ce rachat d'ampleur s'inscrit dans un contexte de consolidation du secteur, après l'annonce en janvier 2022 de l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft. Un rachat d'environ 69 milliards de dollars finalement conclu en octobre 2023.

Avec son célbère slogan " EA Sports, it's in the game " et faisant figure de vétéran, Electronic Arts est largement connu pour des franchises comme EA Sports FC ou anciennement FIFA, mais aussi Battlefield et Les Sims dans un tout autre registre.

Pour le PIF, l'investissement renforce sa position dans le domaine du jeu vidéo et de l'esport.