Président du conseil d'administration et patron d'Electronic Arts (EA), Andrew Wilson est porteur d'une mauvaise nouvelle pour ses employés. Dans un mémo rendu public, il annonce que le célèbre éditeur américain de jeux vidéo va licencier environ 6 % de ses effectifs.

Selon des documents transmis au gendarme boursier américain (PDF), Electronic Arts employait approximativement 12 900 personnes dans le monde au 31 mars 2022, dont 64 % à l'international. Le plan social devrait ainsi toucher de l'ordre de 800 personnes.

" C'est la partie la plus difficile, et nous suivons le processus avec le plus grand soin et le plus grand respect. Lorsque nous le pouvons, nous offrons à nos collègues des opportunités de transition vers d'autres projets ", écrit Andrew Wilson.

Un gros acteur du jeu vidéo touché

Le Wall Street Journal souligne que l'annonce d'Electronic Arts en fait le premier grand éditeur de jeux vidéo à divulguer des licenciements importants. " Jusqu'à présent, le secteur a été largement épargné par les réductions d'effectifs qui ont eu lieu dans de nombreuses entreprises technologiques. "

Les exemples ne manquent en effet pas du côté des géants technologiques que sont Amazon, Meta, Microsoft ou encore Google.

Dans sa missive, le patron d'Electronic Arts évoque le contexte d'incertitude macroéconomique, mais il souligne aussi des performances avec Apex Legends et Les Sims, tandis que FIFA 2023 (EA Sports) serait en passe de devenir le plus grand titre de cette franchise à succès.

Rappelons à ce sujet que FIFA 2023 sera le dernier titre de la série à bénéficier de la licence FIFA qui n'a pas été renouvelée. Un changement de nom se fera au profit de EA Sports FC (FC pour Football Club).

Les priorités d'Electronic Arts

" Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous concentrer sur nos priorités stratégiques : créer des jeux et des expériences qui divertissent d'immenses communautés en ligne, créer des histoires interactives à succès, amplifier le pouvoir de la communauté dans et autour de nos jeux avec des outils sociaux et pour les créateurs. "

Les suppressions de postes chez Electronic Arts sont associées à des abandons de projets qui ne sont pas en phase avec la stratégie du groupe, une réduction des actifs immobiliers et la restructuration de certaines équipes.