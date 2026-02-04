L'homme d'affaires a officiellement dépassé le seuil des 800 milliards de dollars de patrimoine. Cette ascension fulgurante est le résultat direct d'une manœuvre stratégique majeure au sein de son conglomérat technologique : le rachat de sa société d'intelligence artificielle, xAI, par son géant aérospatial, SpaceX. Une opération qui non seulement remodèle son empire mais le place également à une distance considérable de tous ses concurrents.

Une fusion qui redéfinit l'empire Musk

L'opération est colossale. Elle valorise la nouvelle entité combinée à 1250 milliards de dollars, un montant qui a mécaniquement ajouté 84 milliards à la fortune personnelle de l'entrepreneur.

Avant cette fusion, Elon Musk détenait des participations distinctes : environ 42 % de SpaceX et 49 % de xAI. Désormais, il possède environ 43 % du nouvel ensemble, une participation estimée à elle seule à 542 milliards de dollars.

Ce mouvement stratégique fait de SpaceX, de très loin, l'actif le plus important de son portefeuille, éclipsant ses autres participations. Ses parts dans Tesla, bien que toujours considérables, sont désormais reléguées au second plan, tout comme le portefeuille de stock-options qui y est associé, estimé à 124 milliards de dollars.

Une croissance exponentielle en quelques mois

Ce nouveau record n'est que le dernier d'une série de jalons impressionnants franchis en un temps record. En seulement quatre mois, l'homme d'affaires a successivement pulvérisé les plafonds des 500, 600, puis 700 milliards de dollars.

Chaque étape de cette ascension a été marquée par un événement économique ou judiciaire bien précis, témoignant de la dynamique de ses entreprises.

Le passage à 600 milliards avait été déclenché par une réévaluation spectaculaire de SpaceX, tandis que le cap des 700 milliards a été atteint suite à la réintégration de ses stock-options Tesla par la Cour Suprême du Delaware.

Le rachat de xAI constitue donc le quatrième jalon majeur de cette incroyable séquence financière.

Vers le statut de premier billionnaire ?

Avec une fortune estimée par Forbes à 852 milliards de dollars, l'écart avec le reste du monde est abyssal.

L'entrepreneur d'origine sud-africaine devance désormais Larry Page, le cofondateur de Google, de 578 milliards de dollars, un gouffre financier qui redessine la carte des plus grandes richesses mondiales.

La question n'est plus vraiment de savoir s'il deviendra le premier billionnaire de l'histoire, mais plutôt quand. Avec une introduction en bourse de SpaceX qui se murmure pour la fin de l'année, les marchés publics auront bientôt leur mot à dire sur la valorisation de cet empire. Cette étape pourrait être le dernier catalyseur vers ce seuil encore jamais atteint.