Après les rumeurs, Elon Musk officialise l'acquisition de sa start-up d'IA, xAI, par son entreprise aérospatiale SpaceX. Cette fusion crée un mastodonte de l'innovation évalué à 1250 milliards de dollars. Elle intervient avant l'introduction en Bourse de SpaceX qui est attendue pour cette année.

L'opération vise à intégrer verticalement l'IA, les fusées et l'Internet par satellite (Starlink) pour bâtir une infrastructure d'IA basée dans l'espace. En rappelant en outre que le réseau social X est dans le giron de xAI.

Pourquoi déplacer les centres de données dans l'espace ?

La raison principale de ce projet est la demande énergétique colossale de l'IA. " La demande mondiale d’électricité pour l’IA ne peut tout simplement pas être satisfaite avec des solutions terrestres ", souligne Elon Musk. Les centres de données actuels consomment d'immenses quantités d'énergie pour leur fonctionnement et leur refroidissement.

Déplacer cette infrastructure en orbite permettrait de capter directement l'énergie solaire de manière quasi constante, réduisant les coûts opérationnels et l'impact environnemental. Musk estime que d'ici deux à trois ans, le moyen le plus économique de générer de la puissance de calcul pour l'IA sera dans l'espace.

Quel est le plan de déploiement de cette constellation ?

Pour concrétiser cette vision, SpaceX prévoit de lancer une constellation pouvant atteindre un million de satellites. Ces centres de données orbitaux seront déployés grâce à la fusée Starship. Le rythme de lancement sera sans précédent, Elon Musk évoquant des lancements toutes les heures et transportant 200 tonnes par vol.

Cette cadence infernale servira aussi à améliorer la réutilisabilité et la fiabilité de Starship, tout comme les lancements Starlink ont perfectionné la fusée Falcon 9. Le projet initial prévoit d'ajouter 100 gigawatts de capacité de calcul IA par an.

Quelles sont les implications d'une telle fusion ?

La fusion consolide l'écosystème d'Elon Musk en créant des synergies entre le lancement (SpaceX), l'IA (xAI et Grok) et la connectivité (Starlink). La nouvelle entité pourrait détenir une chaîne de valeur complète, de la mise en orbite à la fourniture de modèles d'IA à la demande, partout dans le monde.

Au-delà de l'IA, les revenus générés par les centres de données spatiaux sont vus comme le moyen de financer les objectifs ultimes d'Elon Musk qui déclare tout simplement :

" Les capacités que nous débloquons en faisant des centres de données spatiaux une réalité financeront et permettront des bases autonomes sur la Lune, une civilisation entière sur Mars et finalement une expansion dans l'Univers. "