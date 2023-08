Un combat d'arts martiaux mixtes (MMA) entre Elon Musk et Mark Zuckerberg ? Cette confrontation ubuesque paraissait improbable, mais l'idée sous forme de plaisanterie du patron de X (anciennement Twitter), Tesla ou encore SpaceX a été véritablement prise en considération par le patron de Meta qui est accessoirement un pratiquant de ju-jitsu.

Les atermoiements d'Elon Musk ont cependant fini par lasser Mark Zuckerberg. " Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire qu'Elon n'est pas sérieux et qu'il est temps de passer à autre chose ", écrit Mark Zuckerberg sur la plateforme Threads concurrente de X.

En soulignant s'être rapproché du président de l'Ultimate Fighting Championship (UFC), Mark Zuckerberg indique avoir proposé une date pour le combat (potentiellement le 26 août), dans le cadre d'un affrontement officiel et pour une œuvre caritative.

Fini de jouer pour Mark Zuckerberg

" Elon ne confirme pas de date, puis dit qu'il a besoin de se faire opérer et demande maintenant de faire un round d'entraînement dans mon jardin à la place. Si Elon devient sérieux au sujet d'un vrai rendez-vous et d'un événement officiel, il sait comment me joindre. Sinon, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur la compétition avec des gens qui prennent le sport au sérieux. "

" J'aime ce sport et je suis prêt à me battre depuis le jour où Elon m'a défié. S'il se met d'accord sur une date, je vous le dirai. En attendant, supposez que tout ce qu'il dit n'a pas fait l'objet d'un accord ", avait précisé Mark Zuckerberg.

Elon Musk fanfaronne

En fin de semaine dernière, Elon Musk a évoqué des discussions avec la Première ministre italienne et le ministre de la Culture, et leur accord pour " un lieu épique " en vue du combat diffusé en direct sur la plateforme X et Meta. " Tout ce qui sera filmé sera de la Rome antique, donc rien de moderne. "

Zuck is a chicken — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2023

Suite aux déclarations de Mark Zuckerberg selon lesquelles il n'est pas sérieux, Elon Musk a réagi… " Zuck est une poule mouillée. " En annonçant qu'il doit se rendre dans la Silicon Valley, Elon Musk dit avoir hâte de frapper à la porte de Mark Zuckerberg en ce début de semaine.