Le mois dernier, Elon Musk avait menacé d'attaquer Microsoft en justice. Le patron et propriétaire de Twitter avait alors accusé Microsoft d'entraîner illégalement des technologies d'intelligence artificielle en utilisant les données de Twitter.

La réaction d'Elon Musk faisait suite à l'annonce de Microsoft (Microsoft Advertising) portant sur le retrait de Twitter de sa plateforme publicitaire et pour les Smart Campaigns des annonceurs. La fin de l'accès gratuit à l'API de Twitter semblait être en cause.

Le tweet accusateur était une mise en lumière des relations tendues entre Elon Musk et Microsoft, avec en filigrane l'investissement massif de Microsoft dans OpenAI - dont Elon Musk a été le président jusqu'en 2018 avant de partir - et l'adaptation de ses technologies d'IA pour des produits du groupe de Redmond.

L'envoi d'une lettre pour commencer

Dans une lettre envoyée au nom de Twitter à Satya Nadella qui est le patron de Microsoft, l'avocat d'Elon Musk accuse formellement Microsoft d'avoir violé plusieurs dispositions de l'accord développeurs de Twitter pendant une longue période de temps.

" Microsoft semble avoir utilisé l'API de Twitter à des fins non autorisées ", peut-on lire dans la missive dont The Verge publie une copie. Il n'est toutefois pas spécifiquement fait mention de l'entraînement de technologies d'IA.

La lettre évoque l'exploitation des API de Twitter pour des produits et services comprenant Xbox One, Bing Pages, Azure, Power Platform et des solutions en matière de publicités. Cette exploitation était encore d'actualité jusqu'au mois dernier, " lorsque Microsoft a refusé de payer ne serait-ce qu'un tarif réduit pour continuer à avoir accès aux API et aux contenus de Twitter. "

Réaction mesurée de Microsoft

Malgré les limites en vertu de l'accord développeurs et pour ne pas dépasser un volume dit raisonnable dans l'utilisation des données, la lettre indique que les applications de Microsoft ont accédé aux API de Twitter plus de 780 millions de fois et ont récupéré plus de 26 milliards de tweets sur la seule année 2022.

D'ici au 7 juin, il est demandé à Microsoft de fournir des informations sur les applications concernées et leur utilisation des données de Twitter. Est-ce à dire qu'une action en justice est imminente ? Un porte-parole de Microsoft a confirmé des questions posées sur l'utilisation antérieure de l'API gratuite de Twitter.

" Nous allons examiner ces questions et y répondre de manière appropriée. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat à long terme avec Twitter. " Sachant que Microsoft ne paie actuellement pas Twitter pour des données...