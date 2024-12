Par le biais d'une nouvelle plainte en justice aux États-Unis visant OpenAI, Elon Musk espère obtenir une injonction de tribunal pour faire barrage à sa transition vers une société à but lucratif à part entière. Hormis Elon Musk, les plaignants sont sa start-up d'IA xAI et une ancienne membre du conseil d'administration d'OpenAI.

" L'injonction empêcherait également OpenAI d'exiger prétendument de ses investisseurs qu'ils s'abstiennent de financer des concurrents, notamment xAI et d'autres ", rapporte CNBC. D'après les avocats d'Elon Musk, OpenAI et Microsoft ont enfreint la législation antitrust en ce sens.

Les avocats considèrent en outre qu'OpenAI bénéficie " d'informations sensibles sur la concurrence obtenues de manière illicite ou de la coordination via les liens interpersonnels au sein du conseil d'administration Microsoft-OpenAI. "

Rappelons que Microsoft a renoncé l'été dernier à son siège d'observateur au conseil d'administration d'OpenAI. Microsoft a investi près de 14 milliards de dollars dans OpenAI et se retrouve aussi dans le collimateur d'Elon Musk.

L'OpenAI promis à Elon Musk...

" Une injonction visant à préserver ce qui reste de caractère à but non lucratif d'OpenAI, à l'abri de tout conflit d'intérêts, est le seul remède approprié. Sinon, l'OpenAI promis à Musk et au public aura depuis longtemps disparu lorsque le tribunal se penchera sur le fond de l'affaire. "

Dans une réaction, un porte-parole d'OpenAI déclare au sujet de la nouvelle plainte : " La quatrième tentative d'Elon, qui recycle à nouveau les mêmes plaintes sans fondement, continue d'être totalement dénuée de mérite. "

Elon Musk a été un cofondateur d'OpenAI en 2015 et un président jusqu'en 2018, avant de partir à l'issue d'un conflit de direction. Il est depuis très critique à l'encontre d'OpenAI et de ses liens avec Microsoft. La promesse initiale était une structure à but non lucratif.