Premiers lésés dans le rachat de Twitter par Elon Musk : la direction du réseau social qui a été immédiatement limogé. Racheté 44 milliards de dollars, le réseau à l'oiseau bleu "libéré" a ainsi vu 4 dirigeants remerciés sur le champ : Parag Agrawal, Ned Segal, Vijaya Gadde et Sean Edgett ont été démis de leurs fonctions et remplacés.

Selon le Washington Post, Elon Musk envisage plus globalement de licencier 75% des effectifs de Twitter... L'objectif sera de renouveler le réseau, mais aussi d'en faire un environnement plus rentable. Avec 44 milliards de dollars dépensés, le milliardaire ne fait pas dans le bénévolat et l'investissement devra rapidement être rentabilisé...

Twitter en quête de rentabilité

Cette rentabilité passera par la bascule vers un schéma payant pour certains utilisateurs. Elon Musk a ainsi annoncé qu'un abonnement mensuel de 8 dollars sera proposé aux utilisateurs qui souhaitent conserver leur badge "d'utilisateur Certifié".

Ce badge garantit l'authenticité du compte Twitter et permet ainsi aux célébrités ou marques de lutter contre l'usurpation d'identité. On peut ainsi s'assurer de bien communiquer avec une marque sur le réseau, ou une société pour des opérations promotionnelles ou informations diverses...

Elon Musk a annoncé que le prix serait ajusté en fonction des devises et pays "au prorata de la parité du pouvoir d'achat". L'abonnement devrait également donner accès à d'autres avantages : priorité dans les réponses, mentions dans les recherches et possibilité de publier de plus longues vidéos ou fichiers audio. En outre, Elon Musk précise qu'il s'agit avant tout de "récompenser les créateurs de contenu." En outre, les abonnés devraient avoir droit à moins de publicité.

Il ne s'agira pas d'un nouvel abonnement, mais d'une révision du programme Twitter Blue déjà accessible dans certains pays.