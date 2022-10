La Chine prépare des armes de destruction des satellites Internet de Starlink

L'activation de la constellation Starlink au-dessus de l'Ukraine a permis de maintenir un accès internet hors de contrôle de la Russie et dont les autorités ukrainiennes ont confirmé à plusieurs reprises qu'il joue un grand rôle dans la défense du pays.

La Chine observe cette évolution à distance et semble vouloir s'en prémunir. Elle a déjà demandé des garanties à Elon Musk afin que le service ne soit pas déployé pour la couverture du sol chinois.

L'internet chinois est très contrôlé et censuré et un accès alternatif par Starlink ruinerait ces efforts et serait plutôt mal vu. A l'heure du regain de tension sur le sujet de Taiwan que la Chine veut ramener dans son giron, la crainte de voir la constellation Starlink jouer le même rôle qu'en Ukraine en cas d'invasion chinoise est un sujet pris au sérieux.

Une bombe atomique dans l'espace proche

Selon l'Asia Times, la Chine développerait des armes capables de détruire les satellites Starlink au-dessus de Taiwan en cas de nécessité. Et elle ne ferait pas de demi-mesure puisqu'il s'agirait de faire exploser des bombes atomiques au niveau des orbites basses, nettoyant la zone des constellations de satellites, militaires comme de communication.

L'un des instituts de recherche de l'Armée chinoise aurait travaillé et mis au point une arme nucléaire anti-satellites efficace. D'après les simulations réalisées, une bombe de 10 mégatonnes explosant à 80 km d'altitude formerait un nuage radioactif capable d'endommager les satellites à proximité.

En restant dans l'espace proche de la Terre, le nuage pourrait s'étendre largement, ce qui ne serait pas le cas pour une explosion en espace plus lointain, où l'absence d'air ne permettrait pas une diffusion large du nuage radioactif.

Par ailleurs, les particules radioactives retomberaient vite vers la Terre, évitant de détruire les satellites aussi les satellites hors de la zone d'impact, préservant d'autres zones géographiques.

Le risque d'une réaction en cascade

L'utilisation de ce type d'arme, sil existe, poserait de multiples questions, à commencer par la transformation de l'espace en zone de guerre que les accords internationaux tentent pourtant de préserver, et qui plus est en utilisant des armes nucléaires.

La Russie a déjà provoqué un tollé fin 2021 en réalisant un tir de missile ayant détruit l'un de ses vieux satellites, provoquant une nuée de débris dans un espace proche déjà très pollué, ce qui avait déclenché un appel à l'arrêt de l'utilisation des armes ASAT.

Par ailleurs, la destruction des satellites Starlink entraînerait logiquement une réaction des Etats-Unis. Le pays s'est déjà montré ferme pour signaler qu'il aidera militairement Taiwan en cas d'invasion par la Chine et une attaque contre le réseau en cours de déploiement par SpaceX serait considéré comme une provocation directe.

Il reste que les observateurs suggèrent, d'après les mouvements de troupes récents, que la Chine serait prête à déclencher une manoeuvre militaire dans les semaines ou les mois qui viennent afin de récupérer une île stratégique qu'elle a toujours considéré sienne.