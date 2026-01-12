Dans une déclaration sur sa plateforme X, Elon Musk a indiqué que le réseau social s'apprête à rendre open source son nouvel algorithme de recommandation. Prévue dans une poignée de jours, la publication inclura " tout le code utilisé pour déterminer quelles publications organiques et publicitaires sont recommandées aux utilisateurs ".

Elon Musk ajoute en outre qu'une telle initiative sera répétée toutes les quatre semaines, et avec des notes de version complètes pour " aider à comprendre ce qui a changé. "

Pourquoi cette annonce intervient-elle maintenant ?

Cette décision survient dans un climat de méfiance généralisée. Les régulateurs, notamment européens, ont intensifié leur surveillance de la plateforme sur des sujets comme la désinformation et la modération de contenu.

En France, les autorités avaient déjà demandé à X de partager son algorithme dans le cadre d'une enquête sur des allégations de partialité. Une requête que l'entreprise avait refusée à l'époque.

Plus récemment, la controverse autour de Grok a accentué la pression. La capacité de Grok à générer des images sexualisées non consenties a provoqué l'ire de certains gouvernements. Une crise qui a sans doute accéléré la nécessité pour X de faire un geste en faveur de la transparence.

We will make the new ? algorithm, including all code used to determine what organic and advertising posts are recommended to users, open source in 7 days.



This will be repeated every 4 weeks, with comprehensive developer notes, to help you understand what changed. — Elon Musk (@elonmusk) January 10, 2026

Est-ce une première tentative de transparence pour X ?

Ce n'est pas la première fois qu'Elon Musk promet d'ouvrir le code de la plateforme. En 2023, et du temps de Twitter, des portions du code du fil " Pour vous " avaient été publiées sur GitHub. Toutefois, la démarche avait été jugée incomplète par des analystes.

De plus, le suivi n'a pas été à la hauteur des attentes et le répertoire GitHub de 2023 est devenu obsolète. La nouvelle promesse d'Elon Musk est ainsi à prendre avec quelques réserves... à l'habitude.

Rappelons qu'Elon Musk ambitionne un moteur de recommandation de X purement IA. L'intégration de Grok est une pierre angulaire et l'évaluation de son impact pourrait être facilitée avec l'open source.