La Commission européenne durcit le ton face à la plateforme X d'Elon Musk. Elle impose une mesure conservatoire au réseau social, l'obligeant à conserver tous les documents et données internes liés à son IA Grok jusqu'à la fin de cette année.

En quoi consiste cette mesure conservatoire ?

L'ordonnance de conservation n'équivaut pas à l'ouverture d'une nouvelle enquête formelle dans le cadre du Digital Services Act (DSA). Elle vise à s'assurer que les services de l'exécutif européen pourront accéder aux documents si nécessaire.

Cette décision fait suite au scandale provoqué par la capacité de Grok à générer de fausses images sexuelles impliquant des mineurs.

Porte-parole de la Commission européenne, Thomas Regnier qualifie cette génération d'images par Grok " d'illégale, inacceptable et dégoûtante. " Il souligne qu'une demande pour des informations détaillées concernant Grok a déjà été adressée à X.

" Nous ne pouvons tolérer de tels contenus. Ils contreviennent aux valeurs et aux droits fondamentaux de l'Europe. Le respect de la législation européenne n'est pas une option, c'est une obligation. "

Rappelons que le scandale avec Grok a déclenché l'ouverture d'une enquête judiciaire en France.

Une surveillance accrue de X

L'année dernière, une mesure conservatoire similaire avait déjà été émise par la Commission européenne à l'encontre de X, exigeant la conservation des documents relatifs à ses algorithmes.

La Commission européenne continue d'enquêter sur la plateforme d'Elon Musk. En décembre, elle a infligé à X une amende de 120 millions d'euros pour plusieurs manquements au DSA, notamment avec le système de coche bleue, la transparence publicitaire et l'obligation de fournir aux chercheurs un accès aux données publiques.