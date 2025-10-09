La saga judiciaire entre Elon Musk et les anciens hauts responsables de Twitter connaît un tournant. Un accord a été trouvé, mettant un terme, sous conditions, au procès intenté par l'ancien patron Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, la directrice juridique Vijaya Gadde et l'avocat général Sean Edgett.

Ces derniers accusaient Elon Musk de les avoir licenciés abusivement pour ne pas leur verser de grosses indemnités.

Quel était le cœur du conflit ?

Le litige portait sur plus de 128 millions de dollars d'indemnités de licenciement que les quatre cadres affirmaient ne jamais avoir reçues. Ils ont été démis de leurs fonctions quelques heures seulement après la finalisation du rachat de Twitter par Elon Musk en octobre 2022.

Selon leur plainte, cette manœuvre visait à les priver de leurs indemnités et de stock-options qui devaient se matérialiser le lendemain du rachat du futur X..

Des accusations étayées par la biographie d'Elon Musk

La plainte s'appuyait notamment sur des citations tirées de la biographie autorisée d'Elon Musk par Walter Isaacson et publiée en 2023.

Le livre indique qu'Elon Musk a accéléré la finalisation du rachat de Twitter afin de pouvoir licencier les dirigeants pour motif valable, et dans l'idée de créer une différence de 200 millions de dollars, soit la valeur des stock-options.

Les dirigeants licenciés ont accusé Elon Musk d'avoir agi par revanche, après avoir été contraint de mener à bien le rachat à 44 milliards de dollars qu'il avait tenté d'annuler.

Un accord pour éviter un procès

Bien que les détails financiers ne soient pas publics, cet accord évite à Elon Musk et à X un procès potentiellement dommageable, qui aurait inclus des dépositions du multimilliardaire lui-même.

Déposée auprès d'un tribunal de Californie, la procédure judiciaire est suspendue à condition que certaines clauses de l'accord soient remplies à court terme, faute de quoi elle reprendra le 31 octobre.

Ce n'est pas le premier règlement de ce type, X ayant déjà soldé en août un recours collectif intenté par des milliers d'employés licenciés.