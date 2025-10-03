Le patron de Tesla et de X (anciennement Twitter) a trouvé une nouvelle cible pour sa croisade culturelle : Netflix. Mercredi, Elon Musk a relayé une série de messages critiquant la plateforme de streaming pour ses contenus jugés trop "woke", avant de lancer un appel direct et sans ambiguïté à la résiliation. Cette offensive, déclenchée par une polémique autour d'une série animée pour enfants, a provoqué une onde de choc immédiate, faisant plonger l'action de Netflix et illustrant une fois de plus la puissance de frappe redoutable du milliardaire sur l'opinion publique.

Pourquoi cette série en particulier a-t-elle déclenché la fureur ?

Au cœur de la tempête se trouve Dead End: Paranormal Park, une série animée diffusée en 2022 et annulée après deux saisons. Le programme, qui suit les aventures d'employés dans un parc d'attractions hanté, se distingue par son casting inclusif, avec notamment un personnage principal adolescent et transgenre, Barney Guttman.

Bien que la série ne soit plus en production, des extraits ont récemment refait surface, relayés par des comptes conservateurs influents comme @LibsofTikTok, qui accusent Netflix de "pousser du contenu pro-trans sur des enfants de 7 ans", l'âge recommandé pour le visionnage.

Comment la polémique a-t-elle explosé ?

C'est l'intervention d'Elon Musk qui a transformé une controverse de niche en une affaire d'envergure mondiale. Reprenant les publications critiques, le milliardaire a d'abord commenté d'un laconique "ceci n'est pas bon", avant d'amplifier son attaque en partageant d'autres contenus jugés problématiques, comme un épisode de la série pour tout-petits Cocomelon montrant un garçon en tutu dansant avec ses deux pères. La charge a culminé avec un appel direct : "Arrêtez Netflix pour la santé de vos enfants".





La situation a été envenimée par la circulation de captures d'écran, non vérifiées, attribuant au créateur de la série, Hamish Steele, des propos virulents à l'encontre d'un influenceur conservateur américain récemment décédé, Charlie Kirk. Ces allégations, bien que démenties par l'intéressé, ont servi de prétexte à une vague de harcèlement qui l'a contraint à verrouiller ses comptes sur les réseaux sociaux.

Quel est l'impact réel de cet appel au boycott ?

L'effet a été immédiat. Dans les heures qui ont suivi les publications d'Elon Musk, l'action de Netflix a chuté de plus de 2% en bourse, et les recherches Google pour "annuler Netflix" ont explosé.

Si une vague massive de désabonnements n'est pas encore confirmée, cet épisode démontre le pouvoir d'influence colossal du patron de X. En s'attaquant à un pilier du divertissement, il ne se contente pas de partager une opinion : il instrumentalise sa plateforme pour mener une bataille idéologique, avec des conséquences économiques directes.



L'ironie de la situation, soulignée par de nombreux observateurs, est que la propre fille d'Elon Musk est transgenre, ce qui rend ses attaques répétées contre la communauté LGBT+ d'autant plus troublantes.

Foire Aux Questions (FAQ)

La série "Dead End: Paranormal Park" est-elle nouvelle ?

Non, la série a été diffusée en 2022 et a été officiellement annulée par Netflix en 2023 après deux saisons. La polémique actuelle a été ravivée par des comptes conservateurs sur les réseaux sociaux qui ont ressorti des extraits plusieurs années après sa diffusion initiale.

Netflix a-t-il réagi à l'appel au boycott d'Elon Musk ?

Pour l'instant, Netflix n'a fait aucun commentaire officiel sur la polémique. Le créateur de la série, Hamish Steele, a quant à lui démenti les rumeurs selon lesquelles Netflix ferait actuellement la promotion active du programme, avant de se retirer temporairement des réseaux sociaux face à la vague de harcèlement.

Est-ce la première fois qu'Elon Musk appelle au boycott d'une entreprise ?

Elon Musk a un historique de critiques virulentes envers des entreprises ou des médias, mais un appel au boycott aussi direct et massif contre un géant comme Netflix est une escalade notable. Cela s'inscrit dans sa posture de plus en plus affirmée de leader d'opinion dans les "guerres culturelles" américaines.