Elon Musk accélère dans la course à l'IA générative. Son studio xAI ambitionne de livrer un "grand" jeu vidéo d'ici fin 2026 et un film "regardable" dès 2025. Cette annonce, soutenue par les progrès de son modèle Grok, suscite à la fois l'intérêt et le scepticisme des experts du secteur, qui questionnent la capacité de l'IA à remplacer la créativité humaine.

Une offensive sur tous les fronts créatifs

L'annonce s'inscrit dans une stratégie plus large visant à positionner sa firme xAI comme un acteur majeur de la création de contenu par IA générative.

Le 5 octobre 2025, Musk a dévoilé Grok Imagine Version 0.9, une mise à jour majeure de sa plateforme conçue pour générer textes, images et vidéos avec une rapidité accrue.

On notera que cette offensive intervient quelques jours seulement après la sortie de Sora 2 par OpenAI, intensifiant la compétition directe dans le domaine.

Un jeu "grand" mais encore bien flou

Pour le jeu vidéo, l'ambition est claire mais les détails restent vagues. Musk a partagé une courte vidéo montrant une sorte de jeu de tir à la première personne rudimentaire, rappelant des titres comme Call of Duty, pour illustrer le potentiel de sa technologie.

Pour concrétiser cette vision, xAI recrute activement des tuteurs pour "entraîner" Grok à la conception de jeux. Cette démarche fait écho aux prédictions de figures comme Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, qui imagine l'IA permettant à de petites équipes de créer des mondes de l'ampleur d'un Zelda.

Scepticisme et limites de la créativité algorithmique

Malgré l'enthousiasme affiché, la promesse de Musk se heurte au scepticisme de nombreux experts. Michael Douse, de Larian Studios, a souligné que l'IA ne peut remplacer la vision et le leadership humains, essentiels à la narration.

La critique pointe également le risque d'un contenu techniquement parfait mais dépourvu d'âme et de résonance émotionnelle.

Sora d'OpenAI pour créer des vidéos avec l'IA

Au-delà de la créativité, des questions juridiques épineuses demeurent, notamment sur le droit d'auteur. Grok a déjà fait l'objet de mises en demeure pour avoir généré des images utilisant des personnages de Nintendo.

Le futur de la création par IA semble donc s'orienter vers un modèle hybride, où l'outil assistera l'humain sans le supplanter. La question reste de savoir si l'approche de Musk sera un coup de génie ou un feu de paille technologique.