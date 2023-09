Au mois de juin dernier et dans le contexte d'émeutes après la mort d'un jeune homme tué par le tir d'un policier lors d'un contrôle routier, le président de la République avait sévèrement pointé du doigt les jeux vidéo lors d'une réunion de crise du gouvernement.

La phrase polémique sur les jeux vidéo était venue en complément d'une mise en cause des plateformes, et réseaux sociaux en particulier, dans l'organisation de mouvements et de rassemblements violents.

" Nous avons vu sur plusieurs plateformes, Snapchat, TikTok, et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment que parfois certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéos qui les ont intoxiqués. "

Mea-culpa d'Emmanuel Macron

Dans une longue publication sur la plateforme X ce week-end, le chef de l'État revient sur ses propos polémiques de fin juin et tente de les clarifier, en faisant cette fois-ci l'éloge des jeux vidéo et de son industrie.

" J'ai fait bondir les gamers. […] J'ai exprimé mes préoccupations fin juin, car les codes du jeu vidéo avaient été utilisés par des délinquants pour banaliser la violence sur les réseaux sociaux. C'est cette violence que je condamne, pas les jeux vidéo. Les jeux vidéo sont une culture, un divertissement, un spectacle ! "

La justification intervient tardivement et notamment au moment de plusieurs événements esport, comme le " KCX 3 - KCorp vs The World " qui a eu lieu samedi à Paris La Défense Arena. Organisateur de l'événement et cofondateur de la Karmine Corp, Kameto (Kammeto) avait regretté sur France Inter " une carte de sortie facile " d'Emmanuel Macron avec ses propos en juin et le sentiment d'une trahison après la reconnaissance de l'esport à l'Élysée.

Partie intégrante de la France

L'année dernière, le président de la République avait reçu à l'Élysée les acteurs de l'esport français. " Je reste pleinement mobilisé pour continuer à accompagner l'organisation des grands événements en France, agir pour soutenir le secteur et l'aider à se développer ", assure Emmanuel Macron.

" J'ai toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie. […] Les jeux vidéo offrent des opportunités pour l'emploi et l'avenir, en faisant naître des champions, mais aussi des ingénieurs, des développeurs, des designers et des créateurs. Le secteur inspire, fait rêver, fait grandir ! "

Le chef de l'État se dit fier que les jeux vidéo fassent partie intégrante de la France. " Assassin's Creed ou encore Dofus sont des créations de talents français. "