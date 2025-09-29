L'application Eden, un émulateur de Nintendo Switch pour Android, n'est plus proposée sur le Google Play Store. Récemment apparue dans la boutique d'applications Android de Google, elle n'y est déjà plus disponible. Les raisons de ce retrait restent floues.

Une courte durée de vie sur Google Play

Fork du populaire projet Yuzu, l'émulateur Eden a fait son apparition sur le Google Play Store le 12 septembre. Cette publication, confirmée comme officielle par les développeurs eux-mêmes, représentait une version un peu plus ancienne de la solution.

Selon la Wayback Machine de l'Internet Archive, l'application était encore en ligne mi-septembre, mais elle a depuis totalement disparu, tout comme la page du développeur Utopia LLC.

Les raisons possibles du retrait

Pour l'heure, aucune explication officielle n'a été communiquée. Plusieurs pistes sont envisagées, dont un retrait par Google pour violation des conditions d'utilisation du Play Store, une action initiée sous la pression de Nintendo dans la lignée de sa politique très stricte contre l'émulation.

Une autre possibilité est une décision des développeurs d'Eden eux-mêmes, que ce soit face à d'éventuels problèmes internes ou à une pression extérieure.

L'émulateur Eden toujours sur GitHub

Malgré sa disparition du Google Play Store, le projet n'est pas mort et le site Eden est toujours accessible. La dernière version v0.0.3 reste disponible au téléchargement sous forme de fichier APK directement sur la page GitHub du projet, nécessitant une installation manuelle.