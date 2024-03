Sur Windows, Linux et Android, l'aventure de l'émulateur Yuzu de la Nintendo Switch vient de prendre fin. Représentant de l'équipe principale de développement de cet émulateur open source, Tropic Haze a accepté un accord amiable aux États-Unis et le versement de 2,4 millions de dollars de dommages-intérêts à Nintendo.

Pour pouvoir jouer à des jeux Nintendo Switch (copies non autorisées) sur des appareils autres que sa console grâce à Yuzu, Nintendo avait reproché le contournement de mesures technologiques de protection (DRM) mises en place et l'accès indispensable à des clés cryptographiques propriétaires.

Bien que Yuzu n'intégrait pas les copies des clés cryptographiques de la Nintendo Switch, les développeurs ont reconnu que leur projet a été utilisé pour du piratage. " En particulier, nous avons été profondément déçus d'une utilisation pour faire fuiter du contenu avant la sortie des jeux. "

Suyu s'inscrit dans la suite de Yuzu

L'ensemble du projet Yuzu a été arrêté et retiré, ainsi que le projet de l'émulateur Citra de la console Nintendo 3DS sur lequel travaillait une partie des mêmes développeurs. Sans grande surprise, il y a eu un effet boule de neige et des répercussions pour d'autres émulateurs.

Toutefois, un nouveau projet conçu à partir du code source de Yuzu et dénommé Suyu a fait son apparition. Il se revendique ouvertement comme " la suite de l'émulateur Nintendo Switch open source le plus populaire au monde, Yuzu. "

" Suyu existe actuellement dans une zone grise juridique. […] Il y a de multiples plans et possibilités […]. Les choses sont encore en cours d'organisation et de planification ", a déclaré un contributeur et modérateur du serveur Discord du projet à Ars Technica. Suyu se prononce sue-you en anglais (sue pour poursuivre en justice).

Des précautions suffisantes ?

Le message clairement affiché est que toute forme de piratage n'est ni soutenue, ni approuvée. Un point que Yuzu n'avait pas pris soin de mettre en avant. Sans doute un peu juste pour éviter une action en justice de Nintendo...

Les discussions autour du piratage sont proscrites, tandis que des guides à la Yuzu pour jouer à des jeux protégés sur l'émulateur ne seront pas publiés. En outre, il n'y aura aucune recherche de monétisation pour le projet Suyu.

Les développeurs de Suyu sont à l'œuvre pour une grande opération de toilettage visant à supprimer toutes les références à Yuzu et Tropic Haze du code source. Sur l'épineuse question des DRM et des clés, une réponse apportée est que la responsabilité incombe aux utilisateurs.

" Pour utiliser Suyu, vous aurez besoin des clés de votre système Switch réel et des jeux que vous avez légalement obtenus et payés. " Il n'y aura toutefois pas de véritable moyen permettant à Suyu de contrôler de telles exigences.

Suyu n'est pas encore prêt. Le projet a évidemment conscience d'être sur le fil du rasoir face à l'imagination de Nintendo pour des plaintes en justice. Afficher dès le début une lignée avec Yuzu est assez risqué. La dimension open source montre en tout cas que certaines idées peuvent perdurer.