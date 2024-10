Nintendo continue de faire la chasse aux émulateurs, et après avoir fait pression sur les auteurs de Yuzu, amenant à sa fermeture en mars dernier, c'est son homologue Ryujinx qui ferme désormais ses portes.

Le créateur de Ryujinx, connu sous le nom de gdkchan a ainsi été approché par Nintendo qui lui a soumis un accord visant à stopper le développement de l'émulateur et à supprimer l'intégralité des données partagées sur le dépôt GitHub du projet ainsi que sur les pages des réseaux sociaux dédiées à l'émulateur.

On ne sait pas encore quel type d'accord a été noué avec le développeur.

Nintendo a été particulièrement bousculée ces derniers jours par Ryujinx, notamment par le fait que le tout récent The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom tournait parfaitement sur l'émulateur, et même mieux que sur Switch. Alors que le titre met la Switch à mal avec des pertes de framerate, l'émulateur s'en sort particulièrement bien avec un jeu à 60 fps constant. Une situation difficile à avaler pour Nintendo.

Avec l'abandon de Ryujinx, ce sont d'autres projets qui sont également enterrés, comme les versions iOS et Android de l'émulateur qui devaient prochainement sortir. Plus question non plus d'espérer voir arriver les patchs pour l'amélioration de la qualité et des performances sur l'émulateur...

En marge des émulateurs, Nintendo ratisse bien plus large et la marque multiplie également les plaintes sur YouTube en ciblant toutes les chaines qui diffusent du contenu affairant à l'émulation de ses consoles.