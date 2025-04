Jusqu'au 6 mai, c'est l'anniversaire d'Amazon qui célèbre déjà ses 25 ans en France !

Profitez chaque jour de nouvelles ventes flash, d'offres limitées sur des marques françaises et des produits fabriqués en France, ainsi que de promotions sur de nombreuses autres marques et articles

Chaque jour, 25 000 clients pourront également bénéficier de 25 € de réduction dès 75 € d’achats, sur une sélection d’articles vendus et expédiés par Amazon.fr. Pour cela, un nouveau code promo sera mis en ligne chaque matin à partir de 9h. Attention, l'offre est limitée.

Découvrez ci-dessous notre top 10 des offres parmi les intéressantes pour démarrer cette période d'anniversaire.

TOP 10 de l'anniversaire Amazon

Et n'oubliez pas non plus de jeter un œil à nos autres articles spécial French Days :