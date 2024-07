On commence avec l'enceinte portable Bluetooth Marshall Emberton II.

Profitez d'un son à 360° d'une qualité exceptionnelle grâce à la technologie True Stereophonic, une diffusion audio multidirectionnelle exclusive à Marshall, quel que soit votre emplacement par rapport à l'enceinte.

L'enceinte offre plus de 30 heures de lecture sans avoir besoin de recharger la batterie.

Certifiée IP67, l'Emberton II est robuste et résistante à l'eau et à la poussière.

Elle est désormais équipée du mode Stack, permettant de la coupler avec d'autres enceintes Emberton II pour un son encore plus puissant.

L'enceinte portable Bluetooth Marshall Emberton II est en promotion à 109 € au lieu de 169,99 €, soit une remise de 35 % sur Boulanger. Pour rappel, le site officiel indique un prix de 179 €.

On continue avec l'imprimante 3D SCEOAN Windstorm S1.

Sa vitesse d'impression de 500 mm/s, combinée à une précision de positionnement de 0,05 mm sur les axes X et Y et de 0,01 mm sur l'axe Z, garantit des impressions de haute précision pour diverses applications.

Son boîtier en aluminium robuste assure stabilité et durabilité, tout en améliorant la maniabilité grâce à son poids léger. L'intégration de la gestion des câbles simplifie la configuration et la maintenance, garantissant un espace de travail ordonné.

La Windstorm S1 est compatible avec une large gamme de matériaux d'impression tels que le PLA, l'ABS, le PLA flexible, le PETG, le PVA et le HIPS.

Elle intègre une technologie de lit chauffant encastré pour une stabilité optimale et une extrusion directe avec double entraînement par engrenages pour un flux de matériau précis et sans problème.

L'imprimante 3D SCEOAN Windstorm S1 est au prix de 199 € avec le code NNNFRSCEW sur Geekbuying et livrée gratuitement depuis l'UE.



Enfin, on termine avec le Redmi Note 13 Pro+ 5G 256 Go - Blanc.

Il est doté d'un écran AMOLED 1,5K incurvé de 6,67 pouces avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120Hz et verre Corning Gorilla Victus.

L'appareil photo de 200 MP avec stabilisateur capture des photos et vidéos stables et ultra-détaillées.

Le MediaTek Dimensity 7200, avec une gravure en 4nm, offre un CPU huit-cœurs allant jusqu’à 2,8GHz et la RAM LPDDR5 est extensible jusqu’à 16 Go.

Le smartphone est étanche à l'eau et à la poussière avec une certification IP68 et intègre également un double haut-parleur stéréo Dolby Atmos.

Le Redmi Note 13 Pro+ 5G 256 Go en blanc est en ce moment à 289,97 € avec le code 14DES129 sur Cdiscount, et son prix officiel s'élève à 471,90 €. Vous pouvez également utiliser le code pour la version 512 Go, qui est disponible à 359,99 € (prix officiel 501,90 €).

