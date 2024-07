On commence avec la mini enceinte JBL Clip 5 - Noir.

Attachez-la facilement où vous voulez et profitez d'un son JBL Pro puissant avec des basses profondes.

Bénéficiez de jusqu'à 12 heures d'écoute sur une seule charge, avec en plus 3 heures d'autonomie grâce au Playtime Boost, qui ajuste et optimise les performances pour un son plus puissant et plus clair.

Pour un son JBL Pro encore plus puissant, couplez deux enceintes Clip 5 ou connectez sans fil plusieurs enceintes compatibles JBL Auracast.

Certifiée IP67, l'enceinte est résistante à l'eau et à la poussière.

La JBL Clip 5 en noir est en promotion à 64 € au lieu de 69,99 € (prix officiel), soit une remise de 9 % sur Amazon.





Voici quelques autres enceintes Bluetooth JBL affichant des remises en ce moment :

