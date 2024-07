On commence avec la montre connectée Redmi Watch 3 Active.

Elle est dotée d'un grand écran LCD de 1,83 pouce et d'une nouvelle interface qui permet d'afficher plus d’informations et de détails, et est également compatible avec les appels Bluetooth.

Elle prend en charge plus de 100 sports, dont 10 modes d’entraînements professionnels adaptés aux débutants.

La montre offre un suivi complet de la condition physique avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque et de la SpO2 ainsi qu'un suivi avancé du sommeil.

Elle est résistante à l’eau jusqu’à 50m avec une étanchéité de niveau 5ATM et assure jusqu'à 12 jours d'autonomie en utilisation quotidienne normale.

La montre connectée Redmi Watch 3 Active avec bracelet noir est en promotion à 39,90 € au lieu de 49,90 €, soit une remise de 20 % sur la Fnac.



Vous pouvez également la trouver au même prix sur le site officiel et bénéficier d'une remise de 5 € si vous êtes nouveau client.

On passe au casque gaming sans fil Steelseries Arctis 7P+.

Il offre un son 3D puissant sur PlayStation 5, tout en étant rétrocompatible avec la PlayStation 4 et compatible avec PC, Mac, Android et Switch.

La connexion sans fil 2,4 GHz sans perte permet de délivrer un son à latence ultra-faible via un dongle USB-C compact (adaptateur USB-A inclus).

La batterie assure une autonomie de 30 heures pour jouer en continu grâce à la recharge USB-C. On trouve également des commandes sur l’écouteur, y compris le sidetone (contrôle du micro), un cadre en acier léger et durable et une bande élastique réglable de type masque de ski pour un ajustement confortable.

Le micro bidirectionnel ClearCast, certifié Discord, est rétractable et doté d’un indicateur LED de sourdine.

Le casque gaming sans fil Steelseries Arctis 7P+ est au prix de 86,99 € avec le code STEEL9 sur Cdiscount. La livraison est offerte. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 199,99 €.



Enfin, on termine avec l'écran PC Acer Vero RL242YE.

Il s'agit d'un écran IPS 16:9 de 23,8 pouces Full HD pouvant afficher 16,7 millions de couleurs, avec une fréquence de rafraîchissement de 100Hz en HDMI et de 75Hz en VGA ainsi qu'un temps de réponse de 1 ms VRB.

Il offre également une luminosité de 250 cd/m², un contraste de 1,000:1 et utilise une technologie d'affichage LED. Il est compatible avec FreeSync (HDMI VRR).

L'écran PC Acer Vero RL242YE est en ce moment à 77,91 € avec la remise de 30 € au panier + le code MYSTERY à appliquer sur le site officiel. Livraison standard gratuite sous 5 jours ouvrés.



