Voici tout d'abord une petite présentation de la Marshall Middleton.

Équipée de deux tweeters de 3/5", deux woofers de 3" et deux radiateurs passifs, elle vous garantit une immersion sonore totale, où que vous soyez.

Sa fonction Dynamic Loudness ajuste automatiquement l'équilibre tonal pour un son éclatant à tous les volumes, tandis que la technologie True Stereophonic de Marshall vous offre un son stéréo multidirectionnel inédit qui remplit n’importe quel espace : que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, profitez d’un son à 360° peu importe l'angle d'écoute.

Certifiée IP67, l'enceinte est résistante à l’eau et à la poussière, offre plus de 20 heures d'écoute et une charge rapide de 20 minutes suffit pour obtenir 2 heures supplémentaires d’autonomie.

Créez une session Stack en connectant plusieurs enceintes Middleton : empilez-les ou disposez-les dans différentes pièces pour un son puissant et immersif.

Pour un audio sur mesure, ajustez les basses et les aigus directement sur l'enceinte ou via l'application.

L'enceinte Bluetooth Marshall Middleton en noir est en promotion à 230,75 € au lieu de 299 € (prix officiel), soit une remise de 23 % sur Amazon. Elle est également disponible sur Rue du Commerce à 228,46 € jusqu'au 17/10.



