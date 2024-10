On commence avec le Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Il est doté d'un écran AMOLED de 1,74 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz pour une navigation fluide.

Grâce à sa puce GNSS indépendante, le bracelet peut fonctionner en synergie avec un smartphone ou de manière autonome. Il prend en charge cinq systèmes satellitaires pour un positionnement plus rapide et un suivi précis.

Il prend en charge plus de 150 modes sportifs et assure un suivi complet de la santé, incluant la fréquence cardiaque, le taux d'oxygène dans le sang, le sommeil, le stress et la gestion menstruelle.

Sa batterie de 289 mAh se recharge en environ 1,3 heure et offre une autonomie de 6 à 14 jours selon l'utilisation.

Le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 8 Pro est disponible en gris à 38,19 € au lieu de 57 €, soit une remise de 33 % sur Amazon. À noter que son prix officiel s'élève à 79,99 €.

On passe maintenant au projecteur LCD Wanbo X5.

Avec 1 100 lumens ANSI, une résolution native de 1080P, un décodage 4K et HDR10 ainsi qu'un rapport de contraste de 3000:1, il garantit des images d’une netteté exceptionnelle même dans des environnements lumineux, un contraste saisissant et des couleurs éclatantes.

Un traitement dynamique des scènes améliore les détails clairs et sombres pour des images encore plus réalistes.

Le système d'algorithme IA ajuste automatiquement la mise au point pour garantir une netteté parfaite sans nécessiter de réglages manuels, même après un déplacement du projecteur. De plus, grâce à la correction automatique du trapèze, les images restent parfaitement rectangulaires, quel que soit l'angle de projection.

Le vidéoprojecteur est doté d'un système de refroidissement à double vortex qui contrôle efficacement la température et réduit les bruits, garantissant une utilisation silencieuse et prolongée.

Android 9.0 vous donne accès à une large gamme d’applications et de services de streaming et avec les 16 Go de mémoire intégrés, vous pouvez également télécharger vos applications et vidéos.

L'appareil supporte le WiFi 6 double bande, le Bluetooth 5.0, Apple AirPlay, Android et Windows.

Retrouvez le vidéoprojecteur Wanbo X5 à 189,99 € grâce au code NNNFRBBX5 sur Geekbuying avec livraison gratuite depuis la Pologne.

Enfin, on enchaîne avec le dernier article : l'aspirateur robot Dreame L10s Plus.

Il offre une puissance d'aspiration élevée de 7 000 Pa et est doté du système DualBoost 2.0 pour un nettoyage prolongé : le L10s Plus peut ainsi collecter jusqu'à 90 jours de poussière dans son sac de 4 L, vous permettant ainsi de réduire la fréquence des vidages.

Grâce à ses deux patins rotatifs et à un réservoir d'eau de 300 ml, il assure un nettoyage précis, éliminant efficacement les taches et éclaboussures.

Le L10s Plus soulève automatiquement ses serpillières de 7 mm pour éviter les tapis et moquettes, et son système de détection avancé permet de contourner les objets présents sur son chemin tout en nettoyant minutieusement autour.

Le Dreame L10s Plus est en promotion à 399 € au lieu de 499,99 € (prix officiel), soit une remise de 20 % sur Cdiscount avec livraison offerte.



