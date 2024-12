Voici tout d'abord la JBL Authentics 300.

Avec son cadre en aluminium et son boîtier en cuir, elle présente un design rétro revisité s’inspirant du style emblématique des années 70 de JBL.

L'enceinte vous fait profiter d’un son stéréo exceptionnel qui remplit chaque pièce de votre maison, grâce aux haut-parleurs de 25 mm offrant des basses riches et un équilibre audio optimal.

Accédez facilement à vos services de streaming musical et assistants vocaux grâce au WiFi intégré, et personnalisez le son via l’application JBL One pour un contrôle à portée de main.

Vous pouvez également la connecter à plusieurs enceintes Authentics ou l'emmener partout grâce à sa poignée pratique et son autonomie de 8 heures.

Retrouvez la JBL Authentics 300 à 312,99 € au lieu de 399 € (prix officiel), soit une remise de 22 % sur Amazon.





Et voici quelques autres enceintes portables avec WiFi en promotion en ce moment :

