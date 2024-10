On commence avec l'enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker Lite.

Dotée d'un haut-parleur de 1,75 pouce et d'une chambre acoustique de 350 cm, elle offre des basses puissantes et un son immersif. De plus, le conduit en forme de U améliore les basses fréquences pour des graves profonds.

Compatible avec Spotify Connect et AirPlay 2, elle vous permet de connecter d'autres enceintes pour diffuser de la musique dans plusieurs pièces.

L'enceinte devient le centre connecté de votre maison, vous permettant de gérer vos appareils compatibles via l'application Mi Home/Xiaomi Home synchronisée avec Alexa.

L'appareil prend en charge le Bluetooth 5.1 et le WiFi double-bande et son microphone, associé à une IA avancée, assure une reconnaissance vocale précise qui s'adapte à vos commandes au fil du temps.

Vous pouvez retrouver l'enceinte connectée Xiaomi Smart Speaker Lite à 19,99 € au lieu de 39,90 € (prix officiel) en ce moment sur Cdiscount avec livraison gratuite.



On continue avec la montre connectée HUAWEI Watch FIT 3.

Elle dispose d'un écran AMOLED de 1,82 pouce, avec une luminosité maximale de 1 500 nits et une résolution de 347 PPI. Ses bordures fines et son rapport écran / corps de 77,4 % offrent une vision agréable.

Même en plein soleil, l'écran reste clair grâce à son taux de rafraîchissement de 60 Hz et sa luminosité auto-ajustable.

Suivez facilement vos calories consommées et brûlées et surveillez en continu votre fréquence cardiaque, votre SpO2, votre fréquence respiratoire et détectez d'éventuelles anomalies pendant votre sommeil.

La montre peut assurer une autonomie jusqu'à 10 jours en utilisation intensive et jusqu'à 7 jours en utilisation normale.

La HUAWEI Watch FIT 3 est disponible en plusieurs coloris à 139,99 € au lieu de 159,99 € (prix officiel), soit une remise de 13 % sur Amazon.

Vous pouvez également la retrouver en pack Fnac avec les écouteurs FreeBuds SE 2 pour 159,99 €, qui est le prix officiel de la montre seule.





Enfin, on termine avec l'imprimante 3D Creality Ender-3 Max Neo.

Avec un volume d'impression de 300 x 300 x 320 mm, vous pouvez imprimer de grands modèles ou plusieurs petites pièces en une seule fois.

La coordination parfaite entre les deux axes Z, la courroie crantée et les deux moteurs garantit une grande stabilité et une précision d'impression accrue.

Le nivellement automatique CR Touch améliore l'efficacité en mesurant et ajustant automatiquement la hauteur à 25 emplacements différents sur le plateau chauffant.

L'extrudeur Bowden en métal, robuste, est placé à distance de la tête d'impression, avec un tube qui guide le filament vers l'extrudeur. Il offre une force d'extrusion supérieure, évite les problèmes avec les matériaux fragiles et simplifie le chargement et le retrait des filaments grâce à des engrenages.

L'imprimante intègre un écran couleur à molette de 4,3 pouces doté d'une interface utilisateur plus intuitive optimisée avec des icônes.

Grâce à une carte mère silencieuse 32 bits, le bruit reste inférieur à 50 dB et l'alimentation intégrée de 350 W, sécurisée et fiable, améliore la stabilité et la coordination de la machine.

L'imprimante 3D Ender-3 Max Neo est en ce moment en promotion à 169 € au lieu de 399 €, soit une remise de 58 % sur le site officiel Creality avec livraison gratuite depuis l'Allemagne.



