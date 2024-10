Voici pour commencer une petite présentation de la nouvelle enceinte Bluetooth Tronsmart Mirtune S100.

Avec une puissance maximale de 50 W et un système audio 2.1 canaux composé d'un caisson de basses et de deux tweeters, elle garantit un son exceptionnel avec des basses percutantes et des aigus clairs.

Son microphone intégré permet des appels mains libres, tandis que le port USB-A, l'emplacement pour carte micro SD et l'entrée AUX offrent plusieurs options pour lire votre musique, y compris via Bluetooth. Pour un son stéréo encore plus immersif, vous pouvez associer deux Mirtune S100, tout en profitant d'un spectacle lumineux synchronisé à la musique.

La conception robuste de l'enceinte et son indice d'étanchéité IPX7 la rendent résistante aux éclaboussures, à la pluie et à une brève immersion dans l'eau. Avec une batterie de 8000 mAh, elle assure jusqu'à 20 heures d'écoute sur une seule charge.

La Mirtune S100 est également munie d'une poignée rétractable et l'application Tronsmart vous permet de choisir entre cinq préréglages d'égalisation.

Retrouvez la Tronsmart Mirtune S100 en noir ou bleu au prix spécial de 64,99 € sur Geekbuying grâce au code NNNFRTMS100 avec livraison gratuite depuis l'UE.





Et voici quelques autres enceintes portables Tronsmart ainsi que le nouveau casque Sounfii Q20S en promotion sur Geekbuying :

Retrouvez les nouveaux produits Tronsmart Mirtune S100 et Sounfii Q20S sur la page Geekbuying de lancement.

