Voici en premier la barre de son 2.1 LG SQC2.

Dotée de 300W de puissance et de la technologie Dolby Digital, elle offre un son immersif et est accompagnée d'un caisson de basses sans fil.

Grâce à la technologie Adaptive Sound Control (ASC), la barre ajuste automatiquement le son en fonction du contenu, assurant des dialogues clairs lorsqu'ils sont détectés. Le système Auto Sound Engine de LG garantit un équilibre sonore parfait à tous les niveaux de volume.

Avec la fonctionnalité Bluetooth Stand-by, la barre de son se met en marche dès que du contenu audio est transmis, même en mode veille.

Vous pouvez également la contrôler directement avec la télécommande de votre TV via la fonction TV Sound Synch, sans avoir besoin de connexion filaire.

La barre de son 2.1 LG SQC2 est en ce moment en promotion à 99,99 € sur Amazon, soit une remise de 44 % par rapport à son prix officiel de 179 €.

On enchaîne avec l'écran PC gaming 4K Corsair XENEON 32UHD144-A.

Ce moniteur lumineux de 32 pouces avec dalle IPS offre une résolution UHD 4K de 3840 x 2160 pixels, avec des bords ultra-fins pour une meilleure immersion visuelle.

Il dispose d'un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz et d'un temps de réponse de 1 ms, éliminant le flou cinétique et prenant en charge les fréquences d'images élevées des cartes graphiques de dernière génération.

Avec une précision et une homogénéité des couleurs optimales, visibles sous un angle de 178° aussi bien horizontalement que verticalement, l'écran couvre 100 % des espaces colorimétriques sRGB et Adobe RGB, garantissant des couleurs vives et un réalisme remarquable.

Retrouvez le Corsair XENEON 32UHD144-A à 749,99 € au lieu de 999,99 € (prix officiel), soit une remise de 25 % sur Amazon.



Enfin, on termine avec le Honor 200 Pro 512 Go.

Il est doté d'un écran OLED de 6,78 pouces avec une technologie de réduction de scintillement PWM à 3840 Hz, offrant une protection optimale pour vos yeux tout au long de la journée.

L'écran prend en charge 1,07 milliard de couleurs, propose une résolution de 2 700 x 1 224 pixels et atteint une luminosité maximale de 4000 nits.

La caméra principale de 50 MP, le téléobjectif de 50 MP, l'objectif ultra grand-angle et macro de 12 MP ainsi que la caméra selfie portrait de 50 MP, combinés à l'intelligence artificielle, assurent une qualité d'image exceptionnelle.

Équipé du processeur Snapdragon 8s Gen3, fabriqué en 4nm par TSMC, il supporte la charge rapide HONOR SuperCharge de 100W ainsi que la charge sans fil de 66W.

Avec ses 12 Go de RAM, le 200 Pro garantit également une utilisation fluide et réactive.

Le Honor 200 Pro 512 Go en noir ou blanc vous revient au prix total de 349 € chez Orange grâce au bonus reprise de 150 € et au remboursement différé de 100 €. Pour rappel, son prix officiel s'élève à 699,90 €.

