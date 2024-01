Commençons par l'enceinte Bluetooth Marshall Acton II.

Hyper compacte, il s'agit de la plus petite enceinte Marshall (15 x 26 x 16 cm).

Elle intègre trois amplificateurs de classe D qui alimentent ses deux tweeters et son caisson de basse, pour un son puissant et équilibré, et son système bass-reflex comprend un port pour améliorer la qualité des basses fréquences.

Le Bluetooth 5.0 fournit un son stéréo sans fil de qualité supérieure sur une portée de 10 mètres.

L’application Marshall Bluetooth ou les commandes analogiques sur le panneau supérieur permettent de personnaliser le son ou de régler les LED.

L'enceinte est également dotée d'une prise 3,5 mm (câble non fourni).

Une fonction multi-utilisateurs est disponible, pour se connecter à deux appareils Bluetooth et passer aisément de l’un à l’autre.

L'enceinte Bluetooth Marshall Acton II est en solde à 199,99 € au lieu de 269,99 €, soit une remise de 26% sur la Fnac. La livraison est gratuite.







D'autres produits son affichent des remises en ce moment, à savoir :



Retrouvez aussi notre top 5 des soldes du jour avec vélo électrique Surpass, Tefal Optigrill+ XL, enceinte Bose SoundLink Revolve II, pack prises connectées WiFi Tapo et pack Samsung Galaxy A54 avec chargeur 25W et Galaxy Buds FE, les soldes Rue du Commerce et nos bons plans liseuses.