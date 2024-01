Commençons par le Tefal Optigrill+ XL 9 en 1 avec accessoires.

Il mesure l'épaisseur de la viande au millimètre près et ajuste automatiquement le temps de cuisson en fonction du nombre de pièces.

L’indicateur vous permet de suivre facilement la progression de cuisson grâce au code couleur.

9 programmes automatiques sont disponibles pour faire griller vos viandes rouges, volailles, poissons, crustacés, hamburgers... ainsi qu'un mode manuel avec réglage de température pour faire griller vos légumes.

Grâce à l’accessoire Snacks et Pâtisserie inclus, vous pouvez maintenant préparer des recettes salées ou sucrées pour jusqu’à 4 personnes.

Les plaques, l'accessoire de cuisson et le bac de récupération de jus sont amovibles et compatibles lave-vaisselle.

Le Tefal Optigrill+ XL 9 en 1 avec accessoires est en promotion à 179,99 € au lieu de 230,88 €, soit une remise de 22% sur Amazon (299,99 € sur le site officiel).

Passons maintenant au pack de 4 prises connectées WiFi Tapo.

Pratiques et économes en énergie, vous pouvez les contrôler à distance depuis l'application Tapo et programmer un calendrier pour les allumer et les éteindre automatiquement, idéal pour gérer le chauffage mobile, les lampes, cafetières, interrupteurs, etc.

Le mode Absence simule la présence d'une personne à la maison en allumant et en éteignant des appareils branchés à des heures programmées.

La configuration est facile, aucun hub n'est requis : connectez-vous à un réseau WiFi 2,4 GHz et contrôlez facilement via l'application gratuite Tapo.

Les prises ont compatibles avec Alexa, Google Home et Siri.

Le pack de 4 prises connectées WiFi Tapo est en solde à 36,90 € au lieu de 65,89 €, soit une remise de 44% sur Amazon.

Enchaînons avec le VTT électrique Surpass.

Ce VTT semi rigide est doté d'un moteur de 250W situé dans le moyeu arrière et de larges roues de 27,5 pouces.

Il dispose de 5 modes de vitesses, d’un dérailleur Shimano 8 vitesses et de 2 freins à disques. Sa batterie de 10Ah intégrée au cadre offre une autonomie de 60 km.

Le vélo est également équipé de feux avant et arrière et d'un écran LCD qui permet de tout contrôler facilement.

Le VTT électrique Surpass est au prix réduit de 499,99 € au lieu de 799,99 €, soit une remise de 37% sur Cdiscount.



Continuons avec l'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve II.

Ultra-compacte, elle diffuse un son réaliste à 360° avec son haut-parleur haute efficacité, ses deux radiateurs passifs et son déflecteur acoustique omnidirectionnel.

La batterie assure une autonomie de 13 heures et l'appareil résiste aux chocs et aux projections d’eau.

La touche Multifonction permet d'accéder aux commandes vocales de Siri ou de l'Assistant Google directement depuis l’enceinte.

L'enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve II est en réduction à 169,99 € au lieu de 229,99 €, soit une remise de 26% sur la Fnac. La livraison est gratuite.

Enfin, terminons avec le pack Samsung Galaxy A54 5G 128Go + Chargeur 25W + Galaxy Buds FE.

Le smartphone est doté d'un écran Super AMOLED lumineux de 6,4 pouces et ultra-fluide avec son taux de rafraîchissement de 120Hz.

Il intègre un triple appareil photo avec capteur principal 50MP avec stabilisation optique et capteur avant 32MP.

Le Galaxy A54 est résistant à l’eau et à la poussière (IP67) et offre jusqu’à 2 jours d’autonomie.

Le pack Samsung Galaxy A54 5G 128Go + Chargeur 25W + Galaxy Buds FE est au prix de 546,79 € au lieu de 608 €, soit une remise de 10% sur Amazon.







